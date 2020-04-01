朝野爭論台「是不是國家」　蔡英文：「中華民國台灣」是最大共識

台灣國民黨籍金門縣立委陳玉珍日前表示「中華民國是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌斥責「沒資格當國會議員」，令台灣網民又議論起「台灣到底是不是國家」。 對此，台灣總統蔡英文今天（1日）召開「敞廳談話」時，重操2020年的選戰話語，強調「中華民國台灣」是台灣人民最大共識，當事人之一的蘇貞昌則默默站在旁邊，格外安靜，整場「敞廳談話」過程中未發一語。

蔡英文今天在總統府發表談話後，被問及藍營立委陳玉珍稱「中華民國才是國家，而非台灣」而遭蘇貞昌直斥「沒資格當國會議員」一事。蔡英文說，蘇貞昌的說法反映了很多台灣人的想法，而過去一段時間以來，台灣人共同的努力、團結，更加凝聚「共同體」的感覺，並期盼團結的氣氛可以持續下去，強調「中華民國台灣」現在是台灣人民，將持續凝聚共識，讓「這個國家」可以更團結。

蔡英文發表敞廳談話。（中央社）

在這場「敞廳談話」中，除了蔡英文外，包括台灣行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津、衛福部長陳時中都出席，並作相關發言，獨獨只有蘇貞昌全場未發一語；而當蔡英文被問及上述爭議時，蘇貞昌望向傳媒笑了一下，但未做回應。

而針對蘇貞昌的批評，另一位當事人、國民黨立委陳玉珍當天即回擊蘇貞昌「講清楚你是中華民國的行政院長，還是台灣國的行政院長」，並譏諷佔台灣立法院多數的民進黨，要就趕快去修法，不要說一套做一套。國民黨立法院黨團也在4月1日召開記者會，抨擊蘇貞昌侵犯立委質詢權，藐視立法院，心中根本沒有憲法，要求他必須立即向立法院道歉，否則就下台。