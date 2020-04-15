【新冠肺炎】台網民集資《紐時》登廣告　強調台灣「能幫忙」

美國《紐約時報》（The New York Times）於4月14日刊登了台灣民眾募資的廣告。廣告指台灣被世界衛生組織（WHO）拒於門外，並強調台灣可以為世界做出貢獻。

本次台灣刊登《紐約時報》的廣告行動，由台灣網紅、台灣設計師聶永真等人發起，旨在反擊WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於4月8日的記者會上對台灣對他發動人身攻擊、種族歧視的指控。

廣告文案主視覺（截自 Fb@聶永真 Aaron Nieh）

廣告募款發起人之一的設計師聶永真在4月14日晚間在Facebook稱，4月8日WHO秘書長譚德塞對台灣發表長達3分鐘的不實發言，引起台灣民眾高度關注，透過集資刊登《紐約時報》廣告，希望透過大眾的支持，以贊助者共同名義，向世界發出「Who can help? Taiwan」訊息。

聶永真指出，在不到一天的集資期間內，共獲得近2萬7千人贊助支持，等於平均每2秒就有1人投入支持。

蔡英文4月14日晚間也在Facebook感謝團隊的努力，她說，台灣走向世界有很多種方式，集資登廣告、架網站或捐物資都是很好的起點。台灣能被國際社會肯定，也是因為全民同心協力落實防疫，雖然疫情還沒到盡頭，但希望一直都在，「我們不能鬆懈，更要延續#TaiwanCanHelp（台灣能夠幫忙） 的精神，把台灣經驗貢獻給全世界。

台灣廣告刊登於《紐約時報》A7。 （中央社供圖）

廣告文案切成上下兩塊，分別以黑、白為底色。上半部以WHO英文縮寫表達「誰」，提出問句WHO can help?（誰能幫忙？），廣告下半部則回答「Taiwan」（台灣）。發起活動的台灣網紅曾公開表示，會透過這則廣告，寫給全世界一封公開信，信中內容表示：「你們並不孤單，台灣與你們同在。我們知道你們的處境，知道這有多麼艱難。台灣2003年受嚴重急性呼吸道症候羣（SARS，沙士）疫情重創、被WHO組織拒於門外，對此體會甚深。」 廣告在結語中表示，「沒人能孤立台灣，因為台灣就在這裏提供幫助」。

對於台灣網民集資登出的廣告，WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）於4月14日回應《中央社》對廣告的詢問時，提出13點聲明，文章一開頭強調WHO數十年以來一直與「台灣的衛生當局」（Taiwanese health authorities）保持定期技術交流。世衛表示，台灣一直可以接收資訊、並直接向WHO總部更新訊息，也可以使用「事件資訊庫平台」，並強調世衛在台灣日內瓦辦事處設有指定聯絡點，透過這一管道可以處理一般性問題，並在出現技術問題時協調。

台灣駐日內瓦辦事處則對中央社表示，對於WHO的回應感到遺憾，強調台灣僅能極為有限的參與數項技術會議或活動，WHO以片段信息誤導外界與台灣有充分交流，並未呈現事實全貌。