世衛發表聲明肯定台灣防疫　台外交部：仍未能呈現事實全貌

世界衛生組織（WHO）3月29日發表聲明，肯定台灣的防疫成效，並正視將台灣納入全球對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情工作的重要性。 對此，台灣外交部表示，世衛的聲明未能呈現若干事實全貌，例如台灣提供的許多疫情信息未被世衛分享，台灣方面參加世衛論壇亦困難重重，對此台灣「感到遺憾」。

世衛聲明稱，WHO秘書處按照既定程序與台灣的衛生專家和相關部門合作，促進快速有效的應對並確保訊息流通，並說台灣的國際衛生條例（IHR）聯絡點能獲取信息，也可以訪問「事件信息庫平台」（EIS）等。

對於WHO的聲明，台外交部3月30日發佈新聞稿，表示對於WHO的聲明未能呈現若干事實全貌「感到遺憾」。

台外交部發言人歐江安亦於3月31日舉行的例行記者會上表示，台灣方面肯定WHO秘書處在國際友人的敦促下，就台灣的參與問題作了若干改善，然而3月29日WHO針對台灣參與所發的聲明，仍有與事實不符之處。如台灣與WHO在國際衛生條例（IHR）架構下互設聯繫窗口，台灣方面IHR窗口雖有賬號密碼可於IHR內部EIS網站查閲信息，然而實際上多是台灣方面單向的信息提供，卻未被WHO分享。

歐江安強調，台灣也未加入WHO所屬「全球疫情警報及反應網絡」（GOARN），即使可透過「全球流行病與公共衛生防疫網絡」（TEPHINET）得知間接、非實時的GOARN援助任務信息，並不代表台灣得以參加GOARN，WHO也無理由聲稱此為WHO與台灣的合作。

歐江安更說，2020年2月間WHO舉辦「全球研究及創新論壇」，台灣方面曾積極向WHO爭取安排台灣專家赴日內瓦出席，但WHO最後雖接受台灣方面2名專家參加，但僅允許在線參與，因此台灣的專家實際上無法與其他國家的代表就疫情發展、防治及研究直接交流互動，並分享台灣第一線的抗疫經驗，也無法向資金贊助者爭取合作疫苗及藥物研發的機會。

歐江安最後申明，台灣多次被WHO技術性會議拒於門外，被拒率高達7成，但台灣有能力、也有意願繼續與包括WHO在內的雙邊及多邊夥伴合作，共同致力維護全球公共衛生、攜手防堵疫情的擴散。