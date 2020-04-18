台男坐火炎山懸崖邊拍照　遇土石鬆動墜谷身亡

台灣新北市一名林姓男子昨日（17日）到苗栗縣三義火炎山踏青，在懸崖邊拍照時疑因遇到土石鬆動而墜落峽谷，當地消防局動員搜救3小時尋獲，但林男頭胸遭土石覆蓋，已無生命跡象。

苗栗縣三義鄉火炎山土石易崩塌。（中央社）

綜合台媒報道，事發在當日下午，根據現場搜救人員傳回照片，傷者疑似墜落過程中因重力加速度，宛如倒栽蔥式插入土堆中，頭、胸均遭大量土石覆蓋，右腳明顯骨折。經調查，墜谷男子為任職新北市新店警分局碧潭派出所警員，趁輪休與友人前往火炎山踏青登山，卻不幸發生意外。

有現場目擊登山客轉述，事發前，林男雙腳懸空坐在山崖邊，由朋友幫忙拍照，但因附近礫石地質土石易鬆動，就在挪移位置過程中，突然間整個人墜落峽谷，許多人驚聲尖叫，眼前只見一片塵土揚起，林男已消失不見。也有登山客說，從側邊角度看，不難發現林員所在位置下方土石其實已遭掏空，「在那拍照真的很危險」。

民眾提供的照片中，後方沙塵揚起的地方疑似墜谷男子掉下的瞬間。（ETtoday新聞雲）

當地人士則表示，林務局雖在山崖邊設置警告牌，過去仍常見許多遊客為拍攝取景，站在隨時可能崩落的懸崖拍「美照」，令人捏把冷汗，「想不到真的發生悲劇」。

（中央社／ETtoday新聞雲）