【中國孕婦泰國墜崖】丈夫被判終身監禁　孕婦傷重最終胎兒不保

備受關注的中國孕婦在泰國被丈夫推下懸崖案，日前在泰國烏汶府法院一審宣判，丈夫俞某冬犯蓄意謀殺罪，被判處終身監禁。俞某冬當庭表示會上訴，至於受害人王女士則稱對結果感到滿意，坦言「恨透了他」，並透露由於身體狀況不佳，救治時用藥太多，最終都無法保住胎兒。

事發在去年6月9日，王女士在烏汶帕登國家公園遊玩時，突然從約34米高的懸崖墮下。幸好當時周邊有大量樹幹及落葉，王女士雖然全身多處受傷、骨折，但沒有生命危險。王女士被發現獲緊急送院搶救，她事後向媒體講述當時情形，「是丈夫把我從懸崖邊推下去的」，認為丈夫是要藉此獨吞財產。故此，與王女士一同到泰國旅行的丈夫俞某冬涉嫌殺妻，隨即被泰國警方逮捕。

俞某冬犯蓄意謀殺罪在泰國被判終身監禁。（微博）

王女士表示，在法庭質辯時，俞某冬堅持不認罪，認為與事件無關，亦不想承擔責任，律師當時是為他作無罪辯護，要求當庭釋放。王女士稱，泰國是有死刑，亦希望俞某冬被判死刑，以此來償還胎兒的命及對自己的傷害，但要令法院判處死刑相當困難，「目前這個結果，已經是合理範圍內法律給我最好的結果了。」

據了解，王女士在事發時懷孕3個多月，雖然身受重傷，但胎兒是安然無恙。無奈在後續的治療過程中，王女士使用太多藥物及各種放射性治療，故5個月時發現胎兒出現異常，「孩子的手腳模糊了，加上醫生告訴我，胎兒三四個月的時候，正是大腦發育階段，而在這期間我用了大量的藥物，會影響胎兒的大腦發育，可能會影響孩子的智力等。」此外，王女士全身多處粉碎性骨折，身體虛弱，各項指標數據都不正常，醫生認為不適合繼續懷孕，「孩子5個半月的時候引產了。」

值得一提是，王女士在泰國留院治療期間，一直被俞某冬的家人騷擾，不但家中的10萬元（人民幣．下同）現金被俞某冬的母親帶人前來搜出並取走，甚至連電腦、平板電腦等都不翼而飛。此外，俞某冬的母親更趁機向江蘇南京的法院替俞某冬向王女士提起離婚訴訟，要求分割多達1100萬元的財產。

王女士傷勢嚴重，加上受治療影響，胎兒最終不保。（網上圖片）

王女士指，俞某冬母親在訴訟時隱瞞俞某冬將她推下懸崖的事，僅稱夫妻二人是在遊玩過程中認識，在交往期間感情一般，婚後常為瑣事爭吵，缺乏信任基礎，感情破裂。王女士直言，在接到法院傳票後「整個人都傻了」，幸好法官有看到新聞，發現訴訟上的名字很熟悉，就特地打電話來詢問，「法官說如果是你的話，這個案子沒有辦法審理，這個案子我要駁回。」

（綜合報道）