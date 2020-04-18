【新冠肺炎】台軍艦首現病例3官兵確診　700人隔離檢疫

繼法國、美國陸續有軍艦官兵染疫後，台灣軍艦也出現病例，並打破當地連續四天內三度「零確診」狀態。 綜合台媒報道，中央流行疫情指揮中心今日（18日）下午宣布新增3境外移入確診，為海軍敦睦艦隊的實習生，均為20多歲男性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上通報疫情。（影片截圖）

據悉，3名患者住同寢室，於2月21日起登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，本周三（15日）自台灣軍港下船。

指揮中心透露，3名患者分別在高雄、台中和桃園，昨日（17日）下午4時多采檢，當晚9時得到第一宗確診情況後已同國防部聯繫，通知全部學員在家隔離，不得外出。此外，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成采檢，檢驗結果預計於明日公布。

海軍敦睦遠航支隊9日返回台灣，蔡英文當日赴左營軍港，在岸上揮手替官兵打氣。（中央社）

近期台灣海軍「敦睦艦隊」完成為期26天的航行後，上周四（9日）返抵台灣。總統蔡英文當日曾前往高雄左營軍港歡迎敦睦遠航支隊返台，但因疫情關係，僅在岸上向官兵揮手致意、打氣，並沒有登艦視導。台灣總統府今日強調，蔡英文沒有接觸感染的風險。

考慮新冠肺炎疫情，台灣軍方令船上官兵皆須隔離6天，直至周三正式解除隔離。解除隔離當日，台參謀總長黃曙光上將出席了主持結訓典禮和頒獎，他是否需要進行隔離也引發關注。國防部發言人史順文今日回應稱，黃曙光全程戴口罩且僅短暫停留，目前沒有需要隔離的問題。

針對海軍官兵出現確診病例，總統府表示，蔡英文在聽取國防部報告後已做出指示，要求國防部全力配合中央流行疫情指揮中心，從嚴、從速完全各項檢疫、疫調措施，並再度檢視目前台軍防疫作為與相關整備，務必確保全體官兵健康無虞。

報道稱，確診官兵最早在4月初就有症狀，卻遲至近日才確診，恐涉隱匿。指揮官陳時中說，「看來有些判斷的問題」，會再釐清。而對於該軍艦返港後，為何僅在艦上隔離6天就解除隔離返家，陳時中表示，根據目前台灣對於船舶的規定，船舶靠泊30天內，只要沒有靠泊其他港口、下船，船上人員就可返家自主健康管理，因此該軍艦才在船上補隔離直到30天期滿才下船。