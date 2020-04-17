【新冠肺炎】德國獲贈口罩未提及台灣　蔡英文：相信他們感謝在心

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣捐贈多國口罩協助抗疫，其中捐贈德國百萬片口罩，但德國臨時取消捐贈儀式，德國政府發言人被問及此事時，也僅稱對「他國」援助表示謝意，未提及台灣，也不願評論，引起部分台灣網友憤慨。 蔡英文在4月17日受訪時緩頰，她強調台灣是以對國際貢獻的心捐贈口罩，如果德國沒有公開的表達，「相信他們心裏還是有感謝之意」。

蔡英文南下嘉義視察當地農會。（台灣總統府）

德國媒體報道，台灣捐贈100萬片口罩給德國，原定在4月15日舉行小型捐贈儀式，但前一天突然以「衛生規定」為由臨時取消這場公開活動。德國聯邦政府發言人賽博特（Steffen Seibert）被問及此事時，僅說對「他國」援助表示謝意，未提及台灣；被問及德國是否支持台灣加入世界衛生組織（WHO）時，德國外交部發言人阿德巴赫（Maria Adebahr）則說，德國對台灣的立場沒有改變。

蔡英文4月17日前往嘉義視察公糧整備後，被問及此事，她思考一下後說，台灣是以貢獻國際社會的心來做這件事情（指捐贈口罩），如果別人感謝台灣，台灣很感謝，但如果他們沒有公開表達，相信心裏還是有感謝之意。蔡英文說完後，便以還有其他行程為由，快步離去。

台灣外交部發言人歐江安強調，捐口罩沒有政治前提，也沒有期待對方一定要感謝台灣。（多維新聞）

台灣外交部也於4月16日舉行的例行記者會指出，台灣捐贈口罩進行國際人道援助，很單純就是認為，台灣作為負責任的一員所應盡的國際義務，「捐口罩沒有政治前提，也沒有期待對方一定要感謝台灣」。台灣外交部強調，過去台灣接受過很多國家的援助，「在兼顧國內防疫需求的情況下，今天台灣有能力，也更有意願來幫忙，當台灣照顧好自己，行有餘力的時候，本來就該盡到負責任國際成員的義務。」

但台灣外交部也補充，德國在台協會以及德國經濟辦事處也都有以雙語的方式，在臉書（Facebook）上發文感謝台灣，台灣跟德國是共享自由民主人權的好夥伴，彼此關係密切，合作緊密，會持續深化彼此的關係。