台民眾收到大陸徵兵短訊「好害怕」　網民點出關鍵：其實很正常

日前有台灣民眾在PTT討論區發帖稱，自己收到了大陸地方省份的徵兵短訊，讓他很害怕。不過，有網民就一句話點出關鍵，「如果使用了大陸手機號碼，這是很正常的事情」。

據台灣《ETtoday》報道，4月16日，有台灣民眾發帖稱，自己幾個大陸朋友在群組發布了徵兵短訊截圖，上面寫道「只爭朝夕徵兵季，不負韶華報國時。2020徵兵工作已啟動，歡迎廣大適齡青年登陸全國徵兵網報名應徵」，離奇的是，就連在人在台灣自己也收到一樣的內容，這讓他相當不解，且疑惑為何大陸今年要徵兵兩次，驚呼「我好害怕喔有八卦嗎！」

而帖文下方就有網民詢問他是否使用了大陸的手機號碼，發帖民眾回答稱是。隨後，又有其它網民跟帖留言稱，既然如此，那麼收到大陸的徵兵短訊就是很正常的事情。還有自稱在大陸讀書的台生也表示，自己曾在1年內收到過4次徵兵短訊。

與此同時，有網民介紹道，大陸在今年1月16日舉行的全國徵兵電視電話會議上，明確自今年起，義務兵徵集調整為每年2次徵兵、2次退役，徵兵時間區分為上半年和下半年兩次。但是受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，今年上半年的徵兵工作推遲至下半年一併組織實施。西藏、山西、海南等地傳媒日前均相繼報道稱，當地2020年度徵兵報名工作已於本月初正式展開，各項工作目前都在有序進行中。

（綜合報道）