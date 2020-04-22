【新冠肺炎】台灣3月份失業率達3.76％　服務業工業成重災區

台灣行政院主計總處在周三（22日）公布台灣最新的失業數據，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，3月份失業率為3.76%，較2月份上升0.06%，連續兩個月上升，是10個月以來新高。 其中服務業及工業的情況最嚴重，前者就業人數減少8000人，後者亦減少2000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，受疫情升温影響，扣除季節因素後，3月份的失業人數為44.5萬人，較上月增加增加2000人。其中因工作場所業務緊縮或歇業失業者增加7000人，另對原有工作不滿意而失業者及初次尋職失業者均減少2000人。

台灣3月份的失業人數為44.5萬人，較上月增加增加2000人。（資料圖片）

陳惠欣又指，按教育程度觀察，以大學程度者失業率5.32%最高；按年齡層區分，20歲至24歲者失業率為11.62%，他們因初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高。

觀察就業狀況，台灣在3月份的就業人數有1151.3萬人，較2月減少1萬人。陳惠欣表示，服務業衝擊疫情影響較劇，又以餐飲受影響較大。陳惠欣又指，就業者每周工時亦受疫情影響而減少，受經濟因素，包括業務不振、無法找到工時一周大於35小時的工作及季節關係等影響，每周工時一周未達35小時者為26.1萬人，較2月增加3.5萬人。

展望後續勞動市場表現，陳惠欣認為從減班休息、失業率來看，疫情衝擊顯現，預估4月會更加顯著。

（綜合報道）