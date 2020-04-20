【新冠肺炎】本港失業率創新高　打工仔欲追討賠償難上加難

疫情持續，令香港經濟受重創，百業蕭條。除了旅客減少導致航空業萎縮，市區人流疏落亦導致香港餐飲、酒店、零售等服務性行業開始受到巨大衝擊。不少集團經營的食肆決定暫停營業，亦有酒店和航空公司裁員或要求員工放無薪假。因疫情而突然失業的「打工仔」唯有靠僅有積蓄過活，同時向公司和勞工處追討賠償。 記者｜黃幗芙 編輯｜林怡欣 攝影｜吳芷蕎 徐樂彤

年約40歲的阿彩（化名）在明星海鮮酒家葵盛東分店工作三年，做全職早更樓面，月薪約一萬元。阿彩二月初收到公司通知，要求她由2月10日開始放無薪假，但她在2月6日下班後接到經理來電，叫她到辦公室簽署「停薪留職」的文件，並表示她任職的酒樓將於2月7日起暫停營業，但沒有明言是否解僱她。經理告訴阿彩若不簽署文件，便不能在酒樓恢復營業後繼續受聘。

阿彩指經理沒有說明酒樓何時恢復營運，也沒有解釋清楚文件的內容。她與幾位樓面同事和點心師傅聽聞簽了便不是解僱，不能夠到勞工處領取代通知金，所以都沒有簽署。當日還有十多個同事在場，阿彩形容：

有些人聽到覺得驚，驚便簽了，有些人沒看清楚內容便簽。

僱員得不到應有賠償 政府缺乏失業救援

阿彩遂向街坊工友服務處（街工）求助，街工幫阿彩申請了政府的「在職家庭津貼」和「鼓勵就業交通津貼計劃」，兩種津貼本來都要求申請者「有工開」，幸好阿彩能提供過去半年的工作證明，故可以申請。

街工勞工幹事顏烈洲指，現時政府並沒有專為失業人士而設的援助金，而民間提供的失業救濟金名額有限，例如工聯會設立的「緊急失業慰問基金」早已滿額。據他了解，阿彩未有申請到任何失業援助。

根據勞工法例，如果僱傭合約無明確規定僱主解僱僱員要提前多少通知，在即時解僱的情況下，僱主要給僱員一個月的代通知金。然而根據飲食業的慣例，僱主只會支付員工一星期代通知金，所以阿彩只收到大概二千元的代通知金。三年前阿彩入職時，公司沒有給她僱傭合約副本，合約上到底有沒有寫明解僱通知期，已經無從得知。

顏又指，打工仔要追討代通知金，即使向勞資審裁處提告，勞審處一貫的做法都是避免「打官司」，希望僱傭雙方能庭外和解。但僱主通常不會在代通知金一環讓步，僱員也不希望「一分錢」也拿不到，於是像阿彩這類當初沒有拿回僱傭合約副本的僱員，業界解僱時都「約定俗成」只會給一個星期的代通知金。

撇除代通知金，阿彩原有的年假沒有轉換成相應的賠償，酒樓也沒有償還欠她的一千元加班費和二萬元遣散費。在街工的協助下，阿彩和其他十多個工友一起於3月19日到法庭登記落案，要求僱主按照勞工法例向他們作出補償。

顏烈洲指，香港現行法例沒有保障僱員獲得僱傭合約和「停薪留職」文件的副本的權利。（郭庭禎攝/大學線授權使用）

停薪留職文件 不可亂簽

明星海鮮酒家集團於2月20日宣佈集團旗下十一間分店暫停營業，佔分店總數量超過一半。顏表示，十三宗求助的明星海鮮酒家女工中，僅三至四宗沒有簽「停薪留職」文件，其餘都簽了，他們在法理上將不被視為「已解僱」，另外街工也從荃灣近期結業的酒樓—龍廷粵菜廳接收了十多宗類似的求助個案。

顏烈洲指，如果阿彩當時簽了「停薪留職」文件，後果嚴重。這文件代表僱員接受停工直至另行通知，即使超過四個星期「無工開」也不代表被「正式解僱」。相反，在沒有簽署任何文件的情況下，如果四個星期或以上的開工時數及所得工資不及往日一半，法例上就會定義為「開工不足」，並視僱員為「已解僱」狀態，僱主需給予被解僱僱員應得的遣散費。很多僱主請基層員工簽「停薪留職」文件時，都不會說明簽署文件的意義和代價。

顏烈洲指，這種「停薪留職」的安排現時常見於大受疫情影響的行業，街工在近幾個月就收到來自零售業前線推銷員工、貨車司機、飲食業及酒店業從業員超過二百個的同類查詢及求助個案。

顏烈洲又認為，基層員工沒有能力承受漫長的追討欠薪過程和訴訟程序。根據他的經驗，由到勞工處登記至勞資審裁處落案最快需時三星期，到排期聆訊、協調，至最終正式向公司提告，整個索償過程可以長達一年半。即使僱員可以以公司不合理的做法作為在法庭追討賠償的理據，但基層員工往往「手停口停」，難以花長時間追討賠償。

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裁員機制不透明 得獎員工也被裁

旅客減少，航空業界同樣進入寒冬，有航空公司裁員機制不透明，很多被解僱的僱員都措手不及。香港航空早前削減六成航班，於2月19日宣佈裁員四百人，空中服務員阿bean（化名）是其中之一。

2月19日，阿bean在午夜起床時收到公司的短訊通知，得知一個月後會被正式解僱，接下來的這一個月也不用上班。後來他發現，電話、手機訊息、公司電郵賬號和私人電郵賬號都分別收到港航發來的解僱通知，他形容港航是「用盡所有方法」通知他被解僱。港航提早一個月通知他和其他員工解僱的消息，不用給他們代通知金，但卻不讓他們在最後一個月上班，變相令他最後一個月的薪水只有底薪7800元。阿bean入職兩年，上年年底開始受疫情影響，減少三分一飛行時間，一月後減至一半，令他的薪金每月平均少了三千元。

同日被解僱的還有入職12年的高級乘務長阿Kit（化名）。她去年因為懷孕請了「無薪假」和產假，全年只累積工作三個月。她向公司查詢被解僱原因，公司指她工作表現評分低。阿Kit認為這理由很無情也不合理，同時質疑公司解僱員工的準則，因為她得知今次裁員同樣包括獲「最佳服務獎」的員工。阿Kit覺得自己和其他被裁的員工皆被公司「用完即棄」。

阿bean認為公司態度差劣，除了不斷以「財困和疫情關係」作為解僱理由，亦不允許被解僱員工登入公司的內聯網查閱糧單、工作時數和強積金紀錄，令員工不能報稅，也影響了一些正申請移民的員工。公司回應批評時，指員工在任職時下載糧單是他們的責任。

港航被解僱的員工多次與港航代表會面，當時公司同意向被裁員工額外發放代通知金，金額以過去一年平均薪金計算。另外在3月9日，他們也在街工的協助下與港航再次談判，最終港航同意延長折扣機票使用期限至今年底和延長醫療福利至6月30日，但員工要求的特惠金就不獲接納。

（大學線授權使用）

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：失業率創新高 打工仔追賠償難上難】