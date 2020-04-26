【錢櫃起火】台北消防局：修電梯消防設備全關閉　涉嚴重人為疏失

台北市中山區林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店今天（26日）上午近11時發生3級火警，有部分唱K民眾受困求救，火勢約於11時30分撲滅。截至下午5時左右，目前有55人送院，其中2人心肺功能停止，5人死亡 台北市消防局表示，起火點在涉事大廈5樓，初勘現場有電梯整修，但5項消防設備卻全部關閉，涉及嚴重的人為疏失。 台北市長柯文哲下午在現場了解情況時表示，起火原因疑與施工有關，首要是先停業，其次是保全證據，以及盡量救治傷者。

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台北市消防局第三大隊大隊長王證雄表示，現場勘查5樓起火點確實有施工情形，但5項消防設備卻全部關閉，其中包括排煙、灑水、消防警報、住宅用火災警報器、廣播系統。

王證雄指，業者表示正在進行電梯整修作業，且1月已向台北市建管處申請；經現場檢查相關設備，發現整棟樓的警報、廣播設備都關閉，造成事發時無法運作。此外，消防局又表示，業者申請加裝電梯，但在消防防護計劃未核准前就先行施工。

多名到錢櫃唱K的民眾被救出後也表示，火警時沒聽到警鐘聲。自7樓包廂被救出的民眾指出，他們一行人15個同學一起到錢櫃唱K，火警發生時完全沒聽到逃生廣播或警鐘響聲，現場也沒有灑水，直到隔壁包廂告訴他們失火了，才驚覺不對，趕快逃生。一名女子也表示，她發現有濃煙時趕緊躲到包廂廁所，期間沒聽到警鐘響聲及廣播。

台北市長柯文哲下午在現場了解情況時表示，起火原因疑與施工有關，首要是先停業，其次是保全證據，以及盡量救治傷者。（中央社）

柯文哲指出，由於涉事的錢櫃卡拉OK旗艦店3月底申報消防安全設備複查合格，但施工時關掉相關消防設備，後續可能修改規範，「不應該一邊整修、一邊營運」。至於台北市的消防安全設備檢查方面，柯文哲稱，會無關乎疫情或意外，按照常規進行。

（綜合報道）