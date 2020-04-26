台北錢櫃卡拉OK旗艦店起火　釀55人送院5死2命危

台北市中山區林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店今天（26日）上午近11時發生3級火警，有部分唱K民眾受困求救，火勢約於11時30分撲滅。 截至晚上9點，共計55人送院，其中2人心肺功能停止，5人死亡，疏散約200人。台北市消防局表示，現場進行電梯整修工程，卻將全棟警報設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工。

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旗艦店所在大廈樓高14層，大廈5樓首先起火，並迅速往樓上蔓延，6樓和7樓冒出火舌濃煙。當地消防局接報後立即派水箱車34輛、雲梯車4輛、特種車5輛和救護車17輛，以及出動179人到場救援，並陸續疏散6、7樓民眾。

由於案發大樓1至9樓為錢櫃卡拉OK店，稍早有部分唱K民眾受困求援，甚至有人站在窗台上，更有被困者欲跳樓逃生。

台媒指，消防人員已疏散200人，救出156人。目前5名死者包括四男一女，年齡介乎30歲至43歲。

台北市消防局長吳俊鴻表示，傷者多為煙嗆傷，6至9樓都有傷者，多為來不及逃生。目前仍在全面搜救中，目前仍不知道卡拉OK包廂到底有多少人。吳俊鴻又說，該棟大樓上次進行消防安檢是3月30日，安檢結果合格。另外，消防局又表示，起火點疑似五樓施工梯間，但仍需進一步鑑定。

（綜合報道）