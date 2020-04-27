【新冠肺炎】台軍智庫分析：疫情影響美中兩軍戰備

台灣國防部所屬智庫國防安全研究院（簡稱：國安院）日前發布研究報告指出，「美國海軍第七艦隊羅斯福號航母船員染疫，造成艦長克羅澤（Capt. Brett Crozier）與代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）先後解職，引發軍人健康與維持戰備孰重的辯論。北京此時出動航母艦隊編隊，似乎印證羅斯福號靠港取消海上戰備，讓對手有理由輕忽美軍航艦的嚇阻力量。」國安院認為，「戰備展示決心與嚇阻，美軍傳統戰備受疫情影響，解放軍戰備也受到一定規模的疫情影響。」

台軍智庫國安院認為，遼寧艦編隊在4月中旬出現西太平洋，主要的意圖為試探美軍軍力空隙，並且進行武嚇。（台灣國防部提供）

國防院分析，中國大陸目前的疫情，有一定程度被隱匿和不公開，確診約82,000與死亡3,300人等數目，外界多不相信。「甚至有論者認為中國公布數再加個零才是實際數目。學術網站《戰略網頁》（Strategy Page）認為死亡達40,000多例。無論如何，解放軍肺炎感染情況不可忽視，而且可能有一定規模。解放軍陸軍、海軍、空軍、武警均曾傳出疫情，但北京規定，軍方疫情涉及軍事機密，不須呈報當地省市政府，因此軍方疫情秘而不宣。」

至於美軍的染疫狀況也不容樂觀，國安院強調，「美軍降低感染減災，包括取消大型演習、禁止國內旅行、停止海外部署60天（已經延長）、停止新兵入伍報到等作為，短期影響戰備不大，萬一疫情拉長則不利影響將逐漸浮現。國防供應鏈也是如此，一旦斷鏈，先動用戰略儲備，戰略儲備消耗後就無以為繼。」根據評估，「如果沒有新兵下部隊，一整年約損失25%戰力，相當於一整個月損失2%。由於海軍艦艇官兵侷限在密閉空間，更容易集體感染。」

台軍評估認為，即使美軍疫情慘重削減兵力，但是關鍵的戰略核武部隊並未受到絲毫感染，正在加強戒備。（Facebook @ U.S. Strategic Command／多維新聞合成）

但是，即使美軍面臨戰力下降的立即危機，但是國安院評估認為，「美國核武部隊仍然不放松戰備。戰略司令部（Strategic Command）管轄在美國中北部4處基地共440枚義勇兵III（Minuteman III）型陸基洲際彈道飛彈；14艘俄亥俄級彈道飛彈潛艇，每艘裝備24枚三叉戟II（Trident II）潛射洲際彈道飛彈；以及66架戰略轟炸機，包括46架B-52與20架B-2轟炸機。目前美國共有850枚核彈頭擔任警戒，其中400顆來自陸基飛彈、450顆來自海基潛射飛彈。幾天內另將有1,300顆彈頭進入警戒狀態，住要來自4-5艘潛艇與60架戰略轟炸機。這些武力，全部未受肺炎病毒疫情影響。」

國安院認為，「肺炎同樣影響美中兩軍戰備，加上美軍重申核嚇阻，遼寧艦編隊意在武嚇。美中機艦頻頻出現台海外圍，也有釋出雙方不要輕舉妄動的異味。」該院表示，「肺炎疫情可能影響美軍戰備，相對地解放軍也在為疫情奮鬥。這是美國前國防部海軍部副次長克羅普賽（Seth Cropsey）的看法，他說當美軍受到肺炎肆虐影響，美國潛在對手同樣面臨挑戰，雙方等比降低戰備，解放軍不至於對外冒險。何況一旦有事，即使疫情嚴重戰備不全，美軍也會出動，而且攻擊手段更為多元。」

台灣海軍敦睦艦隊4月18日驚傳群聚感染新冠肺炎，目前已有31名官兵確診。（資料圖片）

美媒：美軍40艘軍艦出現確診病例

據美國有線新聞網絡（CNN）4月22日引述一名美國海軍高級官員表示，美軍目前有40艘軍艦曾出現或正出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例。正出現新冠肺炎疫情的26艘軍艦，現時在港口靠岸或處於維修狀態。另有14艘則已知曾出現確診病例。

海軍目前有297艘現役軍艦，目前沒有報告病例及仍在海上執行任務的軍艦有90艘。

截至22日早上，美軍至今有3,578名官兵對新冠病毒呈陽性反應，當中包括2人死亡；其中三分一的確診病例，即有1,298宗均來自海軍。而海軍當中，有776宗是在航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）確診。

至於中國軍隊方面，軍方《解放軍報》２月17日透露，解放軍東部戰區有部分軍官及士兵接受隔離觀察，當中包括最新054A型導彈護衛艦「常州艦」的艦長余松秋；國防部發言人早前表示，由於疫情影響解放軍暫緩部分大型演訓活動，全軍一手抓疫情防控，一手抓練兵備戰，最大限度減少疫情對軍事訓練影響，努力做到練兵備戰和疫情防控「兩不誤」。此外解放軍推遲上半年的徵兵工作及任務。徵集時間統一調整為8月1日開始，隨後於9月10日起運新兵，至9月30日結束。

與此同時台灣海軍敦睦艦隊31名官兵確診新冠肺炎，成為台灣防疫破口，台灣國防部和海軍遭質疑有疏失和責任。