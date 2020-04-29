【錢櫃起火】承認市府在稽查制度上有疏失　柯文哲默哀後公開道歉

台北市中山區林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店，在上周日（26日）上午近11時發生3級火警，造成5人死亡。 消防局事後表示火警涉及嚴重人為疏失，市長柯文哲在周三（29日）的一個公開場合上，承認市府在稽查制度上確實有疏失，「沒辦法保護市民權益，是應該要道歉。」

柯文哲承認市府在稽查制度上確實有疏失，「沒辦法保護市民權益，是應該要道歉。」（中央社）

當時台北市議會國民黨團要求柯文哲針對火災進行專案報告，國民黨團書記長陳重文其後要求與會者站立，為死難者默哀一分鐘。默哀後國民黨市議員遊淑慧、羅智強、戴錫欽都異口同聲要求柯文哲要道歉。柯文哲一開始僅表示「我們會改進」，然後才承認市政府在制度上有疏失，並稱「沒辦法保護市民權益，是應該要道歉」。

據了解，火警發生時，店內的排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，顧客逃生不及，以致死傷枕藉。此外，該店更被揭發2018年至今共安檢20次，竟全數合格。柯文哲表示，不只是道歉，而是覺得慚愧，尤其錢櫃所有分店一夕之間有4間安檢不合格被勒令停業，顯示例行稽查的成效不大，對於制度造成的漏洞，要深刻反省跟檢討。

林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦日前發生3級火警，造成5人死亡。（中央社）

火警造成多人死傷。（中央社）

針對善後情形，副市長蔡炳坤有說明，已第一時間已發放慰問金6000元（新台幣．下同），之後會再給往生者20萬元、重傷者10萬元，同時會成立律師團協助受災者與錢櫃談賠償等事宜。

（中央社）