【錢櫃起火】台北一場火災如何燒出台灣政壇「不能說的秘密」

4月26日上午近11時，台北林森北路錢櫃KTV大樓驚傳火警，而火勢於30分鐘後被台北市消防隊撲滅，根據台媒報道，截至目前為止，火災已造成5人死亡，檢警追查起火原因，發現起火點位在電梯施工的5樓，且36歲王姓工頭在事發前，在儲藏室彎腰疑在充電雷射測距儀電池，105分鐘後儲藏室疑電池爆炸，炸出猛烈火光，竄出猛烈濃煙。警方將王男移送台北地檢署複訊，檢察官訊後依涉犯公共危險罪嫌命以10萬元交保並限制住居、出境、出海。詳細起火原因待消防局鑑定報告，最快兩周後出爐。

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而身為台北「父母官」的市長柯文哲因為火警事發5小時後才抵達現場遭外界質疑。據台灣媒體報道，當天柯文哲率新任民眾黨立委蔡壁如到屏東枋寮參訪當地農漁行銷，並承諾協助解決銷路問題。而因為台北突然發生火災，柯文哲恰巧前往屏東，似有「怠忽職守」、「無心市政」的嫌疑，之後遭台北市民進黨議員簡舒培和國民黨議員游淑慧在fb上的批評。

台北市長柯文哲（前）26日下午趕到錢櫃火災現場了解。（中央社）

而4月27日，民眾黨立委蔡壁如表示「火警發生後就聯繫交通，但枋寮離高鐵站有些距離，強調有盡最快時間趕到，這段時間柯文哲都有透過群組掌握細節」。試圖減緩外界對於柯文哲的批評。

此外，當天火災發生後，台北市副市長黃珊珊「火速」趕到現場參與救災，並在柯文哲的授權下擔任現場高最指揮官，而4月27日她也在臉書上為柯文哲「緩頰」，她說「今天很多人都問為何防疫是我？火災也是我？其實答案很簡單，因為我督導衛生局和消防局，轄內業務的府級事務都是由我負責，市政府三位副市長本有分工，分工又合作。衛生局負責防疫丶消防局負責救火，當然都是我的工作」。

台北市錢櫃林森店26日火警釀多人死傷，台北市副市長黃珊珊（前右）連同台北市消防局長吳俊鴻（前左2）27日下午帶隊稽查錢櫃台北SOGO店消防安檢設備。（中央社）

國民兩黨議員對柯文哲的批評其實站不住腳，僅有「帶風向」的政治作用。首先，當天是周日並非上班日，此外，火災是意外事件，並非像颱風水災可以事先透過天氣預報得知，因此以柯文哲事發當天不在台北做為他「怠忽職守」丶「無心市政」的批評其實並不恰當，甚至有人以未來防疫恐「封城」上綱上限，批評柯文哲不該輕易離開台北，以免未來「封城」時回不來，這樣的邏輯其實同樣沒有道理。

但在他們的批評之外，倒是點出目前台灣政壇一個「不能說的秘密」，雖然它廣為人知，但當事者卻不能說，而這都跟高雄「罷韓」有關。火災「燒出」柯文哲前往南部，這被認為是針對未來韓國瑜被罷免後的高雄市長補選進行「超前佈署」。根據台媒報道，綠營地方人士透露，柯文哲與蔡壁如近1個月來，頻在高雄拜會，陸續接觸國民黨丶親民黨等議員，以及組織地方重要人士。

外界認為柯文哲的動作除了針對高雄市長補選之外，也將目光鎖定在2022年「九合一」大選，因此如何「拔椿」拉攏其它議員，以及如何發展南部勢力必然是現今台灣第三大黨的重要功課。對此，國民黨和民進黨自然十分警惕。

此外，柯文哲的「超前佈署」如果為真，似乎也在一定程度上代表民眾黨已經認真評估過韓國瑜被罷免的概率，而從民眾黨的動作來說，韓國瑜被罷免的概率確實蠻大的。而先前柯文哲「心腹」蔡壁如被爆出秘密遷戶籍到高雄，後來蔡壁如於4月9日回應是「個人與家庭因素」，但也引發外界聯想翩翩。

即使韓國瑜在6月6日真的被罷免，但這並不意味着國民黨的失敗就是民進黨的成功，並不排除這可能讓民眾黨在高雄市長補選中「漁翁得利」，因此民進黨對於柯文哲和民眾黨其實是非常警惕。而在民進黨「毀柯滅韓」的大政方針下，2020年的台灣政治格局將先從6月6日的「罷韓」開始，但民眾黨會否取代國民黨在高雄留下的政治真空，值得外界關注。倘若韓國瑜真的遭罷免，高雄市長補選將成為2022年台灣政壇的前哨戰，誰都不想錯失這次機會。