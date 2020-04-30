【新冠肺炎】安倍晉三：應以世衛為中心團結抗疫　支持台灣參與

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，日本首相安倍晉三周三（29日）在參議院預算委員會上答詢有關台灣參與世界衛生組織（WHO）的問題時表示，國際社會應以世衛為中心團結抗疫，他支持台灣參與世衛，也曾直接告訴過世衛組織秘書長譚德塞此事，並強調病毒是不分國界的。

立憲民主黨籍議員白真勳。（人民網）

在野黨立憲民主黨籍議員白真勳質詢時問安倍有關如何協助台灣加入世衛一事，安倍作上述答覆。他並提及，了解到台灣是最早通報世衛新型冠狀病毒會人傳人。他認為，此事等疫情平息後再來做檢視，當前國際社會應先一致抗疫，各地區彼此分享見解，進行合作。

「蔡上台後世衛態度丕變」

白真又問，「台灣真能加入WHO嗎？尤其是每年5月召開的世界衛生大會（WHA）將至，台灣真能獲准以觀察員身份與會嗎？這問題很重要。日本如果不強力要求世衛，那位秘書長（譚德塞）大概會說『喔，是嗎？』，然後事情不了了之。」

白真要求安倍應強力敦促世衛。安倍回答，台灣曾以觀察員身份參與世衛大會，那是在國民黨執政時代，但蔡政府上台後，世衛態度丕變。世衛具政治性是很不應該，對此，日本面對國際社會，堅持日本的主張。

新冠肺炎疫情發生後，台灣向外界援助醫療物資，並印上旗幟及「Taiwan can help」字樣。（Twitter@MOFA_Taiwan）

安倍：為讓台灣參與 至今做了各種努力

被問及針對此事，日本與其他國家有甚麼合作？安倍表示：「我想您也很清楚是哪裏在反對（台灣加入世衛），那個反對的國家動用很大的影響力。」他還表示，「至今我做了各種努力，但我不能在此說出我想出的作戰策略為何，否則會被封鎖。我們的看法一致，我希望努力做出一番成果。」

白真問：「為了讓台灣加入世衛，日本至今到底做了甚麼努力？」外務大臣茂木敏充答覆說，日本一貫的立場是國際社會因應傳染病不該有地理上的空白，也一直設法向世衛表達日本的這個立場，比如今年2月6日，在世衛執行委員會上，日本的代表表達過。基於防疫的觀點，日本認為包括台灣在內的國際社會應團結，做好萬全的對策。

台灣駐日代表謝長廷周三晚上在Facebook表示，安倍首度公開表示，他為台灣參與WHA一事，曾向譚德塞表達過意見。「安倍對台灣參與WHA的支持相當一貫，很令我們敬佩和感謝。」

外交部表示，台灣參與世衛等國際組織活動，必須在「一個中國」原則下，通過兩岸協商作出合情合理安排。（資料圖片）

針對台灣參與世衛議題，中國大陸外交部日前重申，世衛是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與世衛等國際組織活動，必須在「一個中國」原則下，通過兩岸協商作出合情合理安排。台灣能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件資訊，台灣發生的突發公共衛生事件資訊也能夠及時向世衛組織通報，這些安排都確保，無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對。

（中央社）