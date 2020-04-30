【新冠肺炎】加拿大副相肯定台灣防疫貢獻　挺台以觀察員參與WHA

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）4月29日在國會回答保守黨聯邦眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）質詢時，重申加拿大政府對台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）的支持，也肯定台灣在全球抵抗新冠疫情的重要角色。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）重申支持台灣加入WHO，肯定台灣的防疫貢獻。 （中央社）

方慧蘭表示，加拿大認為台灣作為觀察員參加WHA，符合國際衛生界的利益，對全球抗擊病毒大流行和疾病非常重要，加拿大與台灣作為一個經濟體在亞太經濟合作會議（APEC）有合作的經驗。

台灣外交部於4月30日對加國高層重申加國支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、WHA之立場，表示歡迎與感謝。

台外交部發言人歐江安說明，加國副總理方慧蘭是在加國聯邦眾議院「因應COVID-19特別委員會」中，答覆官方反對黨保守黨聯邦眾議員趙錦榮有關加國是否認可台灣對全球衛生界的寶貴貢獻，並支持台灣再次獲得獨立觀察員地位時，做以上表示。

歐江安強調，這是繼加國總理杜魯多（Justin Trudeau）2020年1月29日在其國會公開宣示支持台灣後，加國高層再次於其國會做公開表示。

歐江安表示，「武漢肺炎」（COVID-19）在全球造成嚴重影響，對抗病毒需要國際夥伴的齊心合作，日前台灣捐贈加國50萬片醫療用口罩，台加也透過科技交流等共同努力對抗疫情。台灣對加國政府再次公開支持台灣有意義參與WHO表示誠摯感謝，至盼持續與加拿大政府與人民攜手合作，深化雙方在各領域的互利友好夥伴關係，共同維護兩國人民及全球的健康安全。