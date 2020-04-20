台灣外交部承認難以參與WHA　江啟臣：顯示親美的矛盾

世界衛生大會（WHA）即將於5月登場，不過台灣外交部次長徐斯儉在4月20日（周一）於台灣立法院備詢時坦承，經過綜合分析，台灣受邀的可能性很小。 而國民黨主席江啟臣同日質詢徐斯儉時指出，台灣採親美政策，但美國總統特朗普（Donald Trump）卻採單邊主義，不斷退出多邊組織，加上中國大陸又積極經營國際組織，台灣自然越來越難參與。這顯示親美的矛盾。 江啟臣也請台灣外交部官員數一數有多少大陸籍人士出任國際組織秘書長，並指出「必須看見整個大環境的改變。」

台官方承認參與5月世衛大會的機會不大。江啟臣認為，台灣採取親美政策，但特朗普又不斷退出多邊組織，這對爭取參與多邊組織的台灣而言相當矛盾。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣在質詢時表示，今年剛好遇到疫情，台灣的防疫表現在國際上獲得認同，很多國家都覺得台灣不該被排除在國際防疫體系之外，但最近特朗普的一些作為，包括指示美國行政團隊暫停資助世衛組織（WHO），反觀歐盟、日本等其他主要國家卻不支持美國這樣的做法，這凸顯了美國和其他國家在整個國際組織的議題上，態度是完全不同的。

江啟臣指出，「在我們整個國家親美的外交政策底下，當特朗普採一系列的孤立主義、單邊主義的作法時，台灣追求參加多邊組織，那我們外交政策又怎麼辦？因為民進黨的外交政策是選邊站，而特朗普在美國優先的大旗底下，他必須採取這樣的做法，這之間我們的外交政策是會有衝突的。我們想要參與多邊組織，但與美國政策有所矛盾，那要怎麼樣去突破？」

徐斯儉回答稱，不評論美國政策，「我們的政策是台灣必須加入世衛組織，參與世衛大會，不應該讓全球防疫系統有破洞。」

江啟臣（左）4月20日在立法院質詢徐斯儉（右）。（台灣立法院議事轉播系統供圖）

接着江啟臣表示，關於世衛問題，很顯然的，在美國的外交政策下，特朗普表達對世衛的不滿，對中國大陸的不滿等，常常把台灣拿出來講，然而一個更大的架構是，一方面特朗普不斷退出多邊組織，北京方面卻不斷積極參與，使得台方越來越難參與這些國際組織。江啟臣更當面問台灣外交部官員，現在有多少個重要國際組織，是由大陸籍人士擔任秘書長？台灣外交部官員回答，「聯合國體系地專門機構中，有四個秘書長或幹事長，是由中國籍人士擔任。」

江啟臣指出，事實上，如果算上副手職務以及其他財經相關組織，根本不只四個，這是結構性的變化，台灣卻不斷侷限在單點上面，雖因美國的發言得到國際曝光，但大戰略不僅毫無進展，反而更加困難。

江啟臣稱，依照台灣今年的防疫表現，還做了這麼多口罩外交，但針對參與世界衛生大會一事，台灣外交部又說會努力到最後一刻，但是機會不大，這就是很矛盾的地方，而且聽起來非常諷刺。

江啟臣強調，整個大環境在改變，若台灣只是在單點上不斷打轉，面臨到的困難只會越來越大，尤其幾個主要國際組織幾乎都是北京派任的秘書長，然後特朗普的政策又是單邊主義、孤立主義，此時台灣應該另外想一套辦法，否則很難突破。