【新冠肺炎】台灣學者研究：患者發病後一星期內病毒傳播力度最強

台灣疾病管制署與台灣大學公衛學院林先和教授團隊合作，使用台灣的頭100宗新型冠狀肺病毒肺炎確診患者，以及其密切接觸者的追蹤數據，分析密切接觸者在何種情境及時間被接觸，因而受病毒感染並發病的風險最高。 研究指出，患者發病後一星期內病毒的傳播力度最強。

研究認為，由於早期發病常時，症狀不易被察覺或及時介入，因此適時佩戴口罩，做好個人防護或維持必要的社交距離，仍屬防治策略中重要的一環。（中央社）

研究被刊載於《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）。研究發現，受感染的密切接觸者與患者接觸的時間，大多是在患者發病後一星期內內，且以同住的人，例如家人、親友為主，顯示病毒的傳播力度可能是在當時是最強，一星期後才會開始往減弱。

此外，研究綜合近期海外學者對病毒傳播力度的數理模型推估及病毒檢驗研究，亦推論出患者最能傳染病毒的時間，可能就是落在發病前兩天至發病後一星期左右。研究認為，由於早期發病常時，症狀不易被察覺或及時介入，因此適時佩戴口罩，做好個人防護或維持必要的社交距離，仍屬防治策略中重要的一環。

研究指，結論對於日後防疫單位設計防治策略時將大有益處。（中央社）

研究指，結論對於日後防疫單位設計防治策略時將大有益處，也可以更聚焦在發病前到發病早期的高風險階段，為防疫政策提供更精準的調整參考，以有效利用公衛和醫療資源。

（綜合報道）