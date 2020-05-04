【首次出現】美軍2架B-1B超音速轟炸機　飛往台灣北部東海海域

根據近期相當熱門的「Aircraft Spots」網站，於當地時間5月4日公布，2架由關島安德森空軍基地（Adndersen AFB, Guam）起飛的B-1B戰略超音速轟炸機，由關島直飛台灣北部的東海海域。同時間，一架編號LIVID 11的KC-135R空中加油機，為此機群編隊進行加油補給。

這是繼美軍派遣B-52H同温層堡壘戰略轟炸機、RC-135U電偵機以及MC-130特戰運輸機之後，再度派遣至台灣外圍上空的戰略武器。而B-1B也是首次出現在台灣外圍海域。但是，「Aircraft Spots」網站並未透露，此項飛行實施的時間究竟為何時，據信應該是在最近，尤其是4月底遼寧號航母戰鬥群，經宮古水道回至母港進行維修整補的時間點，最有可能。

「Aircraft Spots」網站公布2架B-1B超音速戰略轟炸機，首度公開飛往台灣北部東海海域，任務與目的不明。這是B-1B首度在該區域公開亮相（摘自「Aircraft Spots」網站）

B-1B是美國空軍戰略武力的最大支柱之一，其研發起始為1970年代，後因價昂遭到取消，但是在列根政府時代，以改良型B-1B再度復活。此型轟炸機為全球第一架大量服役的超音速戰略轟炸機，能夠以低空高速突穿敵軍防空網彈幕，徑行迅速攻擊敵方戰略要地並且高速離開，與B-52H轟炸機，和B-2匿蹤轟炸機的任務屬性不同。B-1B首次的實戰是1998年12月，針對伊拉克禁行區進行轟炸，任務成功。而在1999年的科索沃危機中，B-1B表現優異，飛行架次僅佔2％，卻投擲了超過20％的彈藥量，是相當亮眼的表現。在2001年阿富汗戰爭以及2003年美軍入侵伊拉克，B-1B都是重要的首波攻擊武器，表現相當亮眼。

2001年阿富汗戰爭以及2003年美軍入侵伊拉克，B-1B都是重要的首波攻擊武器。（網上圖片）

目前美國空軍擁有100架B-1B轟炸機，機身由平滑的曲面包裹，與主翼沒有界線，可藉此降低雷達反射截面積（RCA），有部份匿蹤的能力。近期的B-1B BLOCK G構型，可以使用美軍目前最先進的AGM-154聯合距外武器（JSOW）和AGM-158聯合空對地距外導彈（JASSM）等武器，一旦干涉台海外圍上空，對於解放軍的防空系統，將是相當大的挑戰。