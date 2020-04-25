【本月內第12次】美軍反潛機現身台灣南部　台國防部：有全程掌握

美國海軍一架P-3C獵戶座反潛巡邏機周六（25日）上午被發現在台灣南部附近海域上空出現，是美軍軍機自4月以來，第12次出現在台灣周邊。 值得一提是，解放軍海軍航空母艦遼寧號此前在本月12日及22日通過巴士海峽。

追蹤飛機動態的Twitter帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）指，當天早上美國海軍的P-3C獵戶座反潛巡邏機，在台灣南部海域自東北往西南朝南海方向行進。（網上圖片）

據台媒《中央社》引述專門追蹤飛機動態的Twitter帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）指，當天早上美國海軍的P-3C獵戶座反潛巡邏機，在台灣南部海域自東北往西南朝南海方向行進。對此台灣國防部發言人史順文少將強調，台海周邊海空域情況，台軍都有全程掌握。

報道指，美國海軍4月第一次在台海出現是4月8日的RC-135U電偵機，第二次是10日的RC-135U電偵機，第三次是11日的EP-3E電偵機。第四次是12日的EP-3E電偵機，而第五次和第六次都在13日，分別為RC-135W電偵機和P-3C反潛機。第七次是14日，同樣是P-3C反潛機。第八次是15日的RC-135W電偵機，第九次是17日的RC-135U電偵機，第十次是18日的P-3C反潛機，第十一次是21日的EP-3E電偵機。至於最新的第十二次就是今天的P-3C反潛機。

台灣國防部公布監控遼寧號的空拍照。（台灣國防部）

至於遼寧號的情況，台灣國防部此前有表示，遼寧號及其所屬的護衛艦、驅逐艦、快速戰鬥支援艦等，本月12日經巴士海峽進入南海，其後就在同月22日再次航經巴士海峽續向東航行。台灣國防部甚至首度公布監控遼寧號的空拍照，以強調台軍戰備未受敦睦艦隊的疫情影響。

（中央社）