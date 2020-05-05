新冠肺炎｜台現多名復陽患者　指揮中心：病毒具「時陰時陽」特性

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延。在台灣，繼上周二（4月28日）出現首宗出院後復陽病例，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天（5日）再宣布，另有3名個案出院後又復陽，且均是有症狀回診才發現。 張上淳表示，研判這個病毒特性就是容易時陰時陽，感染一段期間後病毒量會變得似有似無，但對周遭人沒有威脅。他強調，病毒到後期基本上不具傳染力，呼籲外界不要將感染者標籤化。

台灣新冠肺炎疫情稍緩和，但因外界擔心個案痊癒後出現陰轉陽的狀況，導致確診者解除隔離出院後仍被貼上標籤。張上淳表示，台灣確診個案必須3次採檢均為陰性才可解除隔離，這項政策長久執行以來都做得很好，也發現確診個案到後期，病毒量都非常低，甚至「介於陰跟陽之間」，只是台灣始終採取高標準，必須確定完全陰性才讓個案返家。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（中央社）

他說，其實早在確診個案解除隔離前，雖然聚合酶連鎖反應（PCR）仍能驗出病毒核酸，但多數早已培養不出病毒，意指不具傳染力，因此個案回到家以後都是安全的。此外，所有個案在出院時，防疫人員都會再三提醒，一旦出現不舒服就要立即回到醫院採檢。

對周遭人沒有威脅

他表示，不只台灣有這類「復陽」病例，韓國亦有許多。韓國約有100多名確診者痊癒回到社區後復陽，但並無傳染給任何人；加上台灣確診個案解除隔離後，還會被要求自主健康管理一段時間，基本上只會接觸到家人，至今也沒看到有人被傳染，以此研判這個病毒特性就是「容易時陰時陽，感染一段期間後病毒量會變得似有似無」，但對周遭人沒有威脅。

指揮中心指揮官陳時中強調，沒有人想要生病，解除隔離者只要有相關症狀，就須向衛生機關通報，平時自主健康管理做好，呼籲外界不要將患者標籤化。

（中央社、中時）