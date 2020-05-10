談蔡英文連任就職演說基調　台學者：將守勢回應北京與獨派壓力

台灣總統蔡英文第二任期即將走馬上任，外界關注蔡英文於5月20日的就職演說內容。台媒《ETtoday》今天（10日）指出，在兩岸論述方面，蔡英文的就職演說將不脱離今年1月11日勝選之夜時拋出的「和平、對等、民主、對話」的8字主軸。 針對就職演說可能涉及的兩岸論述內容，兩岸政策協會研究員兼副秘書長張宇韶接受《多維新聞》訪問時認為，蔡英文將守勢回應北京與獨派壓力。

台灣總統府周一（11日）將召開記者會，說明5月20日就職典禮相關事宜。根據《ETtoday》報道，蔡英文就職演說稿大方向已定，將以防疫成效為主軸，進一步提到在這次防疫過程中，台灣的國際能見度提升；至於兩岸部分，報道指出，由於全球均受疫情影響，台灣社會關注的議題已改變，造成「國際比兩岸多」、「防疫比政治多」的情況，因此蔡的演說大體上並不會脱離2020年勝選之夜的兩岸論述。

蔡英文於2020年勝選之夜提出「和平、對等、民主、對話」這8字兩岸箴言，此8字或將成為她在就職演說中的兩岸論述基調。（洪嘉徽攝）

張宇韶表示，相對於前總統陳水扁的兩岸政策主張「主權、對等、民主、和平」8字，蔡英文搬出的「和平、對等、民主、對話」則另有意涵，首先是蔡英文不再強調「主權」，綠營已然認識到，期間經過兩次的大選，台灣人已將「中華民國台灣」視為新的主權認同。

張宇韶指出，陳水扁的8字也與蔡英文2016年首任就職談話中所設下的戰略高度呼應。2015年，時任民進黨主席的蔡英文先是重啟民進黨中國事務部，並提出兩岸交流的「三個有利、三個堅持」原則。

而在這組兩岸論述下，近年來全球、兩岸又依序出現中美貿易戰、「習五點」、台美關係升温、香港反修例運動等情事，再到目前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的複雜變化，張宇韶認為，即便是民進黨於2018年九合一選舉大敗，蔡英文對於兩岸關係的思維仍處在「三個有利、三個堅持」當中。

總統府將於11日召開記者會，公布5月20日就職典禮相關事宜。（洪嘉徽攝）

在「三個有利、三個堅持」的論述之下，從2016年至2019年，蔡英文先後抬出「中華民國憲政體制」以及「承諾不變，善意不變，不會在壓力下屈服，不會走回對抗的老路」的「新四不」，緊接又在2019年元旦以「四個必須、三道防護網」來應對「習五點」，2019年雙十節又提到「堅韌之國」。

張宇韶表示，在上述兩岸論述層層堆疊之下，蔡英文選擇不再強調「主權」，而將「和平」放在首位，畢竟那是台灣「維持和平與人權的根基」，並可拉抬台灣在兩岸博弈當中的高度，更暗示北京「需為現狀的改變負起責任」。

因此，張宇韶認為，以目前披露的兩岸論述主基調「和平、對等、民主、對話」來看，蔡英文可謂以「戰略守勢」應對北京與來自獨派的壓力，更藴含着假使兩岸重返對抗，也不是台灣「率先尋釁」，而是「基於戰略上的反擊」；況且，相對於大陸國家主席習近平須面對2020年五中全會籌劃「後新冠肺炎時期」的經貿發展方向、2021年「第一個一百年」的成績單考核，以及習個人在中共二十大是否延任國家主席等議題，蔡反而沒有改善兩岸關係的時辰壓力，故其「8字箴言」雖採「戰略守勢、戰術攻勢」，卻很合乎當前台灣的利益。