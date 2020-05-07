談520後兩岸局勢　台陸委會呼籲北京理解蔡英文八字箴言

蔡英文第二任期的「5‧20」就職日即將到來，兩岸反而如風雨前的寧靜。針對「5‧20」後大陸對台政策與兩岸關係，台陸委會發言人邱垂正今天（7日）表示，大陸對台政策料將一貫落實「習五條」，加大對台融合統戰策略。

邱垂正指出，台政府將堅定捍衛國家主權、民主自由，維護兩岸和平穩定的立場一貫堅定。他表示，兩岸良性互動發展是雙方的責任，對岸應面對現實，理解蔡英文提出的「和平、對等、民主、對話」，才是兩岸長久穩定的關鍵，放下單邊政治前提，摒棄威嚇打壓，務實與台方共同推動的兩岸關係新局。

至於有綠營智庫「新台灣國策智庫」於5月7日公布最新民調稱，陸委會主委陳明通名列最應更換的首長第三名，邱垂正回應稱，社會各界相關民調，陸委會都加以重視，也會虛心受教。「相關兩岸政策也會持續掌握台灣民意，依照總統指示，以及既定兩岸政策來推動」。

曾幾何時，陸委會主委陳明通被視為對陸強硬派，然而在新冠疫情過程，陳明通為陸配子女「小明」開窄門的人道舉動，卻被台灣輿論叮得滿頭包。他是否在「5‧20」留任受到關注。（楊家鑫／多維新聞）

此外，關於2020年的世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣是否有參與機會。邱垂正重申，近期中共相關單位宣稱，因欠缺一中原則、九二共識基礎，排除台灣參與。這已明確證明陸方是以政治干預健康人權，剝奪台灣人民權益。台灣政府會與國際社會合作，持續與世界衛生組織（WHO）交涉。

此外針對近日有香港示威者在台因性侵案被捕，邱垂正表示，個案已由檢警積極偵辦中，陸委會沒有評論。但他強調，「中華民國台灣是法治國家，任何人在台觸法，政府都會依法處理、勿枉勿縱」。

關於香港近期局勢，邱垂正指出，香港最近情勢令人憂心，中共為鞏固在香港的統治，長期不斷催促完成《基本法》23條立法，去（2019）年中共十九大四中全會，更稱將健全維護國家安全的法律制度，視為港府與社會各界的緊迫任務。

邱垂正認為，在缺乏社會高度共識下，不斷催促23條立法，與香港民心背道而馳，只會增加香港社會的不穩定，一個文明先進國家或社會，理應保障人民自由權利，而非將人民推向對立面，令人民生活陷於恐懼。

他說，「中共將香港情勢的不穩定，歸咎於黑暴、攬炒、外部勢力等，顯見其仍受到偏狹意識形態所拘束，毫無自我反省能力」。

邱垂正並呼籲，相關方面應包容廣納多元意見，依法保障人權自由，才能真正爭取民心，穩定香港局勢，否則一再挫敗港人對一國兩制的信心，將損及香港國際金融中心的地位。