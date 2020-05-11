台外交部長承認：美國至今不願為台灣參與世衛大會提案

自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐以來，台灣的防疫表現取得一定國際能見度，由此歐美多國、台灣邦交國和台灣所稱的理念相近國家，紛紛為台灣發聲，促請世衛及其秘書長譚德塞邀請台灣，參與本年度第73屆世衛大會（WHA）。 惟至今僅有5個台灣邦交國於世衛相關會議上提案討論台灣參與世衛與否，未見美國、日本等發聲力道最強的國家實際提案。台灣外交部長吳釗燮今天（11日）於立法院接受質詢時表示，美國至今不願在世衛大會中為台灣的參與提案，仍須透過台灣的友邦提案。

國民黨立法委員暨黨主席江啟臣於質詢中表示，美國以及其他理念相近國家既然力挺台灣以觀察員身份參與世衛大會，為何美國自己不在世衛大會上為台灣提案？吳釗燮答稱，台灣必須與美國和其他支持台灣的友邦討論出他們認為最合適的方式，若美方認為今年仍不合適處理，而台灣若太強硬，會有反效果。

至今僅有5個台灣邦交國於世衛相關會議上提案討論台灣參與世衛與否，未見美國、日本等發聲力道最強的國家實際提案。（資料圖片）

江啟臣追問，美國仍認為不適合，而要由其他台灣友邦提案？吳釗燮則表示，目前是這樣，由美國提案自然更具力道，台灣亦未放棄希望由美國提案，但台灣在與美國討論時，必須尊重美方立場，將會繼續努力。

吳釗燮上述回答反引發江啟臣批評，直指美國不知在顧慮甚麼。江表示，台灣防疫成效與口罩外交成效，都是展現希望參與世衛大會的聲量，但此時美國卻不站出來，再多雙邊衛生部長對話都比不上美國代表在正式會議中為台灣提案，台灣參與網上實質會議才是亮點，「事前雷聲大，結果令人失望，前功盡棄」。