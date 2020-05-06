江啟臣指台應爭取參與WHA：大陸無法在世衛代表台灣

世界衛生大會（WHA）即將在本月召開，台灣目前仍未收到邀請函，在此之前，台灣也已三度無法參與WHA。對此，國民黨主席江啟臣5月6日表示，自己對於中國大陸當局駐日內瓦代表團強硬否定台灣參與WHA的正當性感到遺憾。 江啟臣強調，中國大陸無法在世衛代表台灣民眾，若一再以政治因素杯葛台灣參與世界衛生組織，不但將引發台灣民眾反感，更對於世界公共衛生的工作造成妨害。

國民黨主席江啟臣在當地時間5月6日主持中常會，他於致詞中強調，中國大陸不瞭解台灣公衛，無法在即將召開的世界衛生大會中代表台灣。（楊騰凱／多維新聞）

江啟臣在5月6日主持國民黨中常會，並針對新冠肺炎疫情發表談話。江啟臣指出，儘管民進黨政府針對收入在一定門坎內的無加保勞保工作者，提出新台幣1萬元的現金紓困方案，但各項申請方式及收入舉證條件繁複，令申請民眾及第一線受理的行政單位無所適從，使民怨沸騰，感覺就像是「萬元紓困之亂」。江啟臣呼籲，若要終結紓困亂象，就要排富後對民眾普發現金。

在國際疫情方面，江啟臣關心台灣能否在一個多星期後參與即將召開的WHA。江啟臣說，全體人類面對新冠肺炎蔓延，迄今仍未平息困，世界衛生組織（WHO）應該展現醫療人權超越政治的高度，接受台灣實質參與，疫情蔓延全球的現實，也凸顯台灣更需要WHO提供完整的信息與協助。

江啟臣指出，日前中國大陸駐瑞士日內瓦的代表團，強硬否定台灣參與WHA的正當性，令人遺憾。國民黨希望，中國大陸當局駐日內瓦代表團的聲明，並不代表中國大陸當局的最後定案。他也要明確表達，中國大陸當局無法在世衛代表台灣民眾，更欠缺對台灣公衛的了解，遑論實質協助與支持。江啟辰說，「中共當局一再以政治因素杯葛台灣參與世界衛生組織，不但引發國人反感，更對於世界公共衛生的工作造成妨害。」

江啟臣認為，不遺漏任何人（Leave no one behind），是WHO一貫的立場，台灣人民的健康權益，當然也不能被遺漏。國民黨將堅定支持任何有助於參與或重返世界衛生組織的靈活、理性策略，也期盼台海兩岸執政者善用過去經驗，秉持求同存異的精神，以台灣2300萬人民的權益為最優先考慮，創造兩岸與世界的三贏。