譚德塞稱無權邀台參加WHA　台官方：應正視「兩岸互不隸屬事實」

世界衛生大會（WHA）將於2020年5月18日，以視頻會議方式舉行。世界衛生組織（WHO）於當地時間5月12日再次表示，會員國之間對於台灣能否參與意見分歧，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）「無此授權」發出邀請。 對此，台灣外交部表示，呼籲譚德塞應該秉持中立專業的原則，正視兩岸互不隸屬的事實，並且展現WHO身為國際衛生組織領導的擔當，恢復邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

台外交部發言人歐江安5月12日表示，截至5月11日，已有13個台灣邦交國完成提案手續，分別是尼加拉瓜、聖盧西亞、斯威士蘭、馬紹爾、伯利茲、海地、帕勞、聖克里斯多福、瑙魯、圖瓦盧、巴拉圭、洪都拉斯、危地馬拉等，其他的邦交國仍在辦理中。

歐江安表示，台灣外交部有注意WHO秘書處及譚德塞相關的言論，據台灣查過的WHO議事規則跟慣例，獲得邀請以觀察員身分出席WHA的方式有兩個，一是通過大會決議，二是秘書長的邀請，美國國務卿蓬佩奧也有提過 WHO秘書長具有邀請各國以觀察員身分、出席WHA的權限。

歐江安說明，台灣2009年到2016年參與WHA，就是透過當時WHO秘書長陳馮富珍的邀請，以觀察員身分出席WHA，外交部再次呼籲譚德塞應該秉持中立專業的原則，正視兩岸互不隸屬的事實，並且展現WHO身為國際衛生組織領導的擔當，恢復邀請台灣以觀察員身分出席WHA，譚德塞及WHO秘書處不應該屈從個別會員國的施壓，恣意剝奪台灣2300萬人的參與以及貢獻全球衛生防疫合作的權利，希望他們能夠傾聽台灣多次的說明。

歐江安重申，有關聯合國（UN）2758號決議以及WHA第25.1號決議案只解決了中國代表權的問題，這兩個決議並沒有賦予中共在國際社會以及國際組織代表台灣2300萬人民的權力，再次呼籲WHO要傾聽，不要被單一會員國操控，外交部也再次重申中國跟「中華民國台灣」互不隸屬。