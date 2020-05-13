台總統府批「黨對黨」溝通矮化台灣　國民黨：請蔡政府終止ECFA

有台灣媒體日前報道指出，因兩岸長期「斷線」，蔡英文5月20日展開第二任期後，有意搭建「民共平台」恢復溝通。台灣總統府隨即在5月12日不僅駁斥此消息，更痛批，繞過政府與國民進行「黨對黨」溝通，是馬英九時期的失敗經驗，不但矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。 對此，國民黨5月13日透過聲明表示，馬時期的兩岸交流協商均有法律授權、國會監督及民意支持，若照民進黨觀點，豈不是連兩岸經濟合作架構協議（ECFA）都成了「黨對黨」的決策結果？倘若如此，請民進黨政府立即終止ECFA。

《聯合晚報》報導，民進黨內部人士指出，蔡英文第二任期兩岸關係將努力朝向「恢復溝通」，其中一個方向便是「民共平台」。所謂的「民共平台」，即是未來民進黨執政隊希望與共產黨建立固定管道溝通，即使不是個有形的平台，但目前仍處長期目標。

針對這講法，民進黨兩岸黨政高層則澄清，「民共平台」之說，從過去到現在，都不曾存在過。台灣總統府發言人Facebook專業則貼文指出，「我們一貫主張，作為民主國家，政府處理兩岸事務必須是政府對政府，而非政黨對政黨，係經國民充分授權，不會由一人、一黨任為決策，更沒有透過『民共平台』來處理兩岸事務的問題。過去的經驗告訴我們，繞過政府與國民授權，逕為『黨對黨』、少數決策的做法，是前屆政府時期的失敗經驗，不但矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。」

馬英九任內敲定ECFA，但蔡政府卻稱，國民黨時期的兩岸交流是「黨對黨」，少數決策矮化台灣主權。國民黨強調，若是如此，那麼連ECFA都不符民主，請民進黨政府立即終止。（中央社）

國民黨在聲明中表示，台灣總統府不具名官員指稱，國民黨執政時，繞過政府與國民授權，兩岸溝通均為「黨對黨」，矮化了 「台灣主權」，更無法讓人民信賴。國民黨認為，此說法不僅刻意污名化當時兩岸交流的官方機制，以及我方公務人員、海基會人員，更漠視國民黨捍衛中華民國安全與主權的決心。國民黨要求，台灣總統府不應該匿名放話，將兩岸當前陷入僵局的責任推給馬政府，此舉並無助於兩岸關係的和平穩定發展。

國民黨強調，馬英九政府時期，無論海基會與對岸海協會的交流協商，或者官方業務溝通的渠道，均在法律授權、國會監督、民意支持的前提下逐一進行。蔡政府官員的說法是抹煞海基會、台灣陸委會等事務官員致力於維繫兩岸良性互動、增加彼此互信的努力與成果，令人感到遺憾。國民黨稱，照民進黨政府觀點，那麼連2010年的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）都是「黨對黨」決策與協商，不符民主機制，若是如此，就請民進黨政府立即終止ECFA。

國民黨呼籲，民進黨政府與其顛倒是非，胡亂指責國民黨執政時期對於兩岸和平協商的貢獻，還不如亟思如何處理惡化至此的兩岸關係，唯有維繫台海的和平安全，才是台灣人民之福。