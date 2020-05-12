西方多國口頭支持台灣參加WHA　世衛：須由成員國決定

第73屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日舉行，美國和日本支持台灣以觀察員身份參加WHA的倡議獲得多國呼應，據悉，8個西方國家已就此對世界衛生組織（WHO）高官提出口頭照會。

近年來，台灣一些組織聲援台灣參加WHA。（中央社）

綜合媒體5月12日消息，世界衛生組織官員說，台灣參加大會一事必須由所有成員國決定，世衛總幹事「沒有授權」不能邀請台灣與會，會員可以尋求通過外交途徑解決這個問題。

據悉，在新冠肺炎（COVID-19）疫情中特朗普（Donald Trump）政府加速推動台灣參加本屆大會，《外交政策》期刊和《福斯新聞網》都報道，美國與日本聯手尋求更多國家連署支持、要求世衛組織邀請台灣參加世界衛生大會。

上星期，這個倡議獲得澳洲、新西蘭與加拿大等多國的呼應。

5月9日，多家加拿大媒體引用加拿大新聞通訊社的報道說，加拿大政府5月7日批准對兩名世界衛生組織高級行政官員提出口頭照會，敦促他們允許台灣參加即將召開的世界衛生大會作為觀察員，因為台灣的投入「會極有意義且重要。」

報道援引一名不具名資深官員的話說，這個口頭照會是在美國和日本駐日內瓦特使領導下，在7日當天由多國駐日內瓦聯合國大使共同提出，除了美、日兩國外，還包括加拿大、澳洲、英國、法國、德國及新西蘭。

此外，《印度時報》5月11日引述外交消息人士稱，台灣已向印度捐贈100萬個口罩，希望尋求印度支持參與5月18日起舉行的WHA。

台灣中央社引述台外交官指，捐贈口罩給印度，是在「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的國際人道救援政策下進行。

對於多國向世衛組織提聯合外交照會一事，台灣外交部長吳釗燮5月11日在立法院接受媒體採訪時，以「事涉外交默契」的理由表示無法多說，但對理念相近國家支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會表達高度感謝之意，並稱「接下來還會有更多聲援的作為。」

據悉，至今有5個台灣邦交國於WHO的相關會議上，提案討論台灣參與WHA與否，未見美國、日本等發聲力道最強的國家實際提案。

對此吳釗燮表示，「美國至今不願在WHA會議中為台灣參與提案，台灣仍須透過友邦為台灣參與提案。」

不過關於是否邀請台灣參加本屆世衛大會，世衛組織再度表明這個問題必須由世衛成員國決定，並非世衛總幹事的權限。