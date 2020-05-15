台積電斥資120億美元赴美設廠　台總統府否認蔡英文幕後牽線

台灣知名晶圓代工廠台積電（tsmc）今天（15日）宣布，將赴美國亞利桑那州設廠，將斥資約120億美元，並在2021年動工興建。

由於正值中美貿易摩擦升温之際，美國總統特朗普（Donald Trump）甚至在接受媒體專訪時，揚言「我們可以切斷整個關係」、「我們不該有供應鏈，所有東西都應該在美國」，台積電此際公吿赴美設廠的舉動格外敏感，頗有台灣呼應美國，與中國大陸脱鈎的意味，尤其台灣更有媒體報道，幕後的牽線人就是蔡英文。

對此，台灣總統府15日主動發出新聞稿澄清，強調「產業對於任何助益台灣總體發展的規劃，蔡英文都樂觀其成，但不會涉入」，試圖淡化其中的政治意味。

針對台積電赴美設廠，台灣總統府表示，蔡英文樂觀其成，但不會涉入。（多維新聞）

早在2019年，多家國際媒體便頻繁報道，美國政府給予台積電越來越大的壓力，要台積電到美國設置晶圓廠，以進行相關晶片的生產，目的是要讓這全球的晶圓代工龍頭可以在安全、免除北京干擾下生產美國廠商所需、以及軍事用途的晶片。據悉，台積電目前協助美國生產用於F-35戰機晶片，同時也是美國最大科技廠商蘋果、中國大陸最大電信廠商華為的供應商。

隨着《華爾街日報》於美東時間5月14日批露，台積電將宣布赴美設廠，沒多久，台積電便正式宣布，有意赴亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將採5奈米制程，預計2021年動工，2024年量產。台積電指出，新廠規劃月產能為2萬片晶圓，將創造超過1,600個高科技專業工作機會，並將在半導體產業生態系統中，間接創造上千個工作機會，投資金額，從2021年至2029年，將支出約120億美元。

台積公司目前在美國華盛頓州卡默斯市（Camas）設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何塞市皆設有設計中心。將落成的亞利桑那州廠房將成為台積公司在美國的第二個生產基地。

台積電（tsmc）今天（15日）宣布，將赴美國亞利桑那州設廠，將斥資約120億美元，並在2021年動工興建。（資料圖片）

對於台積電赴美設廠的消息，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表達讚許，稱這將再次表明，特朗普的政策已創造美國製造業復興，讓美國更具投資吸引力。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的說法更加露骨且充滿政治味，指這項計劃能為美國半導體產業扭轉局勢，「強化美國國安及經濟繁榮」，蓬佩奧更說，中國試圖稱霸先進領域並控制關鍵產業，而台積電在亞利桑那州的新廠將能協助美國提升經濟自主、增強安全與競爭力，並強化美國在高科技製造的領導地位。

蓬佩奧強調，台積電這項「歷史性計劃」也能增強美國與擁有蓬勃民主、身為世界良善力量的台灣之間關係，由於台積電的投入，高科技晶片將再度回到半導體產業發源地美國製造。

蓬佩奧強調，台積電這項「歷史性計畫」能增強美國與擁有蓬勃民主、身為世界良善力量的台灣之間關係。（路透）

無獨有偶，台灣《蘋果日報》引述不具名的知情人士說法，爆料台積電赴美投資，最大關鍵點在於蔡英文政府的積極遊說與牽線，再來才是美國政府，因為從商業角度來看，台積電沒有任何理由去美國設廠，純粹是「政治」考量。報道指出，目前只有台積電釋出的投資訊息，但美國政府提供什麼優惠條件，也是關鍵因素，否則光是到海外設廠，不僅生產成本、人力成本、所得税費用等，都是不利經營面的影響，且除了成本升高外，供應鏈缺乏更是一大考驗，亞利桑那州雖是美國發展半導體產業相對完善的地方，但仍遠不及台灣及亞洲地區具有更加完整與彈性的半導體產業供應鏈。

隨着相關訊息散播開來，台積電赴美設廠也越來越政治化，台灣總統府發言人張惇涵15日下午特別發出新聞稿，強調台積電是國際知名的跨國企業，會依照其發展需要擘劃經營策略，產業對於任何助益台灣總統發展的規劃，蔡英文都樂觀其成，「但不會涉入」，更駁斥蔡英文在5月13日找來科技業高層入台總統府商談的消息，「蔡英文當天並無此行程，該報道內容並非事實，提醒媒體在相關報道前應妥為查證」，有意降低事件的政治味。

而一向和美國站同一戰線的台灣外交部，儘管蓬佩奧針對台積電赴美設廠一事，給予相當的稱讚，但台灣外交部一改往例，針對此事低調處理，稱廠商投資案非外交部業務，對相關訊息不予評論。