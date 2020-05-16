【新冠肺炎】台灣擬三階段鬆綁防疫　10月1日恢復兩岸客運小三通

據台灣的中央流行疫情指揮中心宣布，台灣在周五（15日）沒有新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，是當地連續8天零確診，並且連續33天沒有出現本土病例。 另一方面，由於疫情緩和，台灣交通部在當天的第七次防疫會議上，決定逐步鬆綁交通運輸，包括將在10月1日恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班。

兩岸直航許多航點已經中斷許久，圖為3月10日深夜抵達台灣的中華航空武漢包機。（中央社）

據台灣交通部的新聞稿，今年以來為配合疫情發展所規劃實施的各項公共運輸防疫措施，將視疫情發展分為三階段推動鬆綁。第一階段為防疫旅遊，預計在5月27日至7月31日實施，防疫旅遊踩線首發團確定於5月27日啟動，另自端午節連續假期起將取消台鐵長途列車不售站票，及高鐵禁售自由座車票等措施。

第二階段安心旅遊則自8月1日至10月31日實施，將結合振興方案提供旅遊獎助，預計取消鐵路車廂飲食管制、以及解除桃園機場航廈出入口管制等，並將視疫情狀況取消強制戴口罩、量體温及社交距離限制。

最後第三階段則是國際入境旅遊的推動。交通部表示由於目前國際疫情仍屬嚴峻，因而列為最晚事項，實施期程為10月1日至12月31日，國際觀光旅遊倡導部分，將會推動「國際觀光聯盟」，並視各主要客源市場邊境管制及直航台灣航班狀況，爭取國際赴台市場復甦及成長機會，同時將配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

兩岸小三通、海運與客運直航皆自2020年2月10日起暫停，目前僅保留北京、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎、成都雙流等5條航線。而旅遊跟交通業是疫情重災區，根據台灣桃園機場5月16日的人數預報表，全天入出境加上轉機的人數為1909人，2019年平均單日旅運量為13.3萬人次，相差巨大，蕭條的情景也給台灣交通部帶來一定壓力。

（綜合報道）