國台辦再發布11項惠台措施　助台商復工復產

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，在大陸的台資企業同樣受到衝擊，在蔡英文5‧20就職日前夕，大陸國台辦於5月15日公吿11項針對台商的支持措施，涵蓋協助復工復產、支持增資擴產、參與新基建、支持穩定外貿、拓展內銷市場、落實税費減免、強化金融支持、協助中小台企等多個方面。

通知強調，這是為進一步落細落實促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」和「26條措施」，所推出的具體辦法。將持續促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸融合發展。

大陸國台辦在520前夕公吿11條惠台措施，其中開放台商參與新基建，受到台商關注。（大陸國台辦官網供圖）

據悉，國台辦5月15日下午發出公吿指出，國家發改委、國台辦、工信部、財政部、商務部、人民銀行等十個部門5月15日聯合印發《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》。

《通知》內容強調，為深入貫徹落實黨中央、國務院關於統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的決策部署，進一步落細落實促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」和「26條措施」。

提出持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目、積極支持台資企業增資擴產、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設、支持台資企業穩外貿、有效引導台資企業拓展內銷市場、全面落實税費減免政策、強化金融支持台資企業疫情防控和復工復產、充分保障台資項目合理用地需求、有力支持台資中小企業發展、主動做好台資企業服務工作等11條具體措施。

公吿稱，相關措施將進一步幫助廣大台商台企應對疫情和復工復產，為台商台企提供更多發展機遇、同等待遇，對台商台企在大陸投資興業給予更有力支持，助力台商台企取得更好發展。

隨著兩岸關係惡化，台商被夾在中間，必須時不時面對表態的問題。圖為海基會2018年台商中秋聯誼，時任副總統陳建仁上台致詞。（洪嘉徽／多維新聞）

《通知》也提到，各地發展改革委、台辦要會同相關部門共同落實好上述工作部署，「支持台資企業應對疫情、復工復產和投資發展，防範化解潛在風險，持續促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸融合發展」。