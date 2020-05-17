台同性婚姻立法一周年　調查指逾九成民眾認為「對個人沒影響」

今日（5月17日）是國際不再恐同日，也適逢台灣同性婚姻專法立法一周年。台灣民間團體「彩虹平權大平台」日前公布同婚通過一年後社會接納度的調查結果，顯示92.8%受訪者認為對個人沒影響。 台灣總統蔡英文今天（17日）亦在Facebook發文慶祝同婚立法滿一年，表示總統府已調整結婚賀電系統，點選「乙式」時申請人就會從「新郎、新娘」改為「新人、新人」；她又表示，一年過去，大家「想要守護的價值」依然存在，也讓更多人一起擁有幸福。

2017年5月24日，台灣司法院大法官宣布同性婚姻釋憲案結果（司法院釋字第748號解釋），宣告《民法》婚姻章未讓同性別二人，得以經營共同生活為目的，成立具親密性和排他性永久結合關係，屬違憲，限令2年內完成立法或修法。2019年5月17日，被稱為「同婚專法」的《司法院釋字第七四八號解釋施行法》三讀通過，同年5月24日生效，令台灣開亞洲同性婚姻合法化先河。

台灣開亞洲同性婚姻合法化先河。（資料圖片）

「彩虹平權大平台」於15日召開「同婚一周年，大家接受同志了嗎？」記者會，公布同婚通過一年後，台灣社會接納度的調查結果，顯示有92.8%受訪者認為對個人沒影響；但從社會整體來看，有5成受訪者認為對社會沒影響，有28.4%認為有負面影響，另有11.9%認為是正面影響。

針對同性婚姻仍受法規窒礙的部分權利，「跨國同婚」同意者有53.8%、不同意為33.4%；同意「收養小孩」者有56.8%，不同意為38.4%；「人工生殖」方面，不同意者佔50.1%、同意為42.1%。

儘管整體社會接納度顯著提高，但在街頭看到異性接吻，受訪者可接受高達74.1%、不能接受為22.4%；如果是同性接吻，僅有48.2%可接受，不能接受者比例略高為48.7%。對於是否支持小孩在學校接受同志相關教育，有超過53%受訪者可接受、42.7%難接受。

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此外，蔡英文在Facebook發文表示，去年的今天，透過法律，讓每個人的愛都受到平等的保障；一年過去了，大家想要守護的價值都依然存在，同時，也讓更多的人一起擁有幸福。這一年來，有許多同志結婚都會索取總統府的賀電，因此府方配合法律調整了賀電系統，只要點選「乙式」，申請人就會從「新郎、新娘」變成「新人、新人」。

蔡英文說，這一個微小的更動，代表開始有很多重要的改變。這項法律通過後，也還有許多的配套措施需要調整，總統府也帶頭從這個小細節開始，讓社會慢慢地往更多元、開放的方向進步。

（綜合報道）