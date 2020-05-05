【同性婚姻】同婚合法將滿一年　台調查：假裝異性戀者明顯減少

台灣於2019年5月24日正式實施俗稱「同性婚姻法」的《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，承認同性婚姻的合法地位，雖仍有若干限制（如收養子女、與非台灣藉的同性婚姻等等），但一般鹹認是同志權益的里程碑。 台灣同志諮詢熱線協會與婚姻平權大平台5日指，其調查顯示，現在台灣認為自己需要在職場中假裝成異性戀者顯著減少，又指台灣軍中目前是對同性戀者「最友善也最不友善」，因同儕或是社會觀感的壓力較大。

台灣同志諮詢熱線協會（熱線）與婚姻平權大平台（大平台）於5日合力召開記者會，公布從1月份開始的同志職場現況調查，發現比起2016年的第一次調查，「職場中有公開出櫃的員工」從27.3%上升至38.1%，也有過半（55%）的填答者與至少一位職場同事出櫃過，認同在職場中出櫃的填答者同樣也過半。

並且，比起2016年的調查，認為自己需要在職場中假裝成異性戀的填答者有顯著減少；同時，2016年時許多填答者最在意的職場問題是「職場不友善同志」，但本次調查中顯著降低至第三名，而「增加圈內社交機會」則顯著增加至第二名；第一名是「工作壓力過大」。

大平台總召呂欣潔在記者會上表示，由於傳統的電話（包括手機）民調難以確認到同志族群，因此這次使用網路調查填表的方式，並且用滾雪球（利用社群網站的人際關係來擴散轉發）的方式來確保受訪者。

呂欣潔說明，軍中是對同志「最友善也最不友善」的地方，友善是因為只要公開出櫃，軍方一定會給同志該有的福利（如婚假等），但實際上出櫃的卻非常少，包括去年同性婚姻實施後，三軍舉辦聯合婚禮，本來有三對報名參加的同志軍人伴侶，都臨時取消參加，就是因為同儕或是社會觀感的壓力。

此外，多數填答的公務員認為出櫃很重要，但公務員出櫃比例又很低。呂欣潔呼籲地方政府從自己做起，鼓勵公務員出櫃或請婚假。而與軍人、公務員同樣出櫃率較低的職業還有金融業與教師。

任教於交通大學的邱羽凡在記者會上表示，正因為害怕公開出櫃可能導致歧視，影響升遷或是日常相處的態度，因此許多同志儘管理智上支持出櫃的重要性，但自己卻不敢出櫃。邱羽凡表示，台灣的法規已經很先進、保障對性傾向的歧視，但問題是在日常生活中沒有落實；邱羽凡舉例，法律規範僱主應該主動防治性騷擾，但現實中性騷擾防治只顧到「男性不能騷擾女性」，其實這隻佔性騷擾的一小部分而已；另外包括願意公開出櫃的比例其實也與4年前的調查相差不遠，她不希望4年後若再調查卻仍然沒有太大進步。