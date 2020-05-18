多國施壓WHA挺台　涉台提案已送相關委員會審議

世界衛生大會（WHA）視頻會議於當地時間5月18日登場，台灣至今未受到邀請，這已是台灣連續第四年未受邀，但有分析認為，預期18日會議會有部分國家挺台。

台灣多個團體近年支持台灣加入WHA。（中央社）

據新加坡《聯合早報》5月18日報道，第73屆世界衛生大會於日內瓦時間18日中午12時登場，因2019年新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，WHA史上首度以視頻會議形式舉行。

此次WHA主題將討論2019年新冠病毒，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將針對這個主題發表談話。

分析認為，預計除台灣友邦外，會議期間理念相近國家也將加入為台灣發聲，表態反對政治凌駕健康。

台灣曾在2009年至2016年連續八年以觀察員身份與會。但2017年起WHO連年拒絕邀請台灣，今年是連續第四年未受邀。不過今年因台灣防疫成果獲國際關注，支持台灣參與WHA聲浪創下近年高峰。

包括巴拉圭、斯威士蘭等14個台灣友邦已向WHO秘書處完成提案籲邀請台灣出席WHA，德國外交部證實與英國、法國、新西蘭、美國、加拿大、澳洲等國聯名致函給譚德塞，促邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會。

而今年美國進一步以更多行動協助，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）均公開支持台灣參與WHA，另美國國務院及美國在台協會（AIT）也在推特（Twitter）發起一系列主題標籤及推文。

據法新社報道，一份關於WHA議程的5月15日文件中，譚德塞表示，台灣與會問題的提案「送交總務委員會審議」。

通常在每一屆WHA召開時組成的總務委員會，由數個地區的15個成員國所構成，委員會能決定是否將其他議題列入既有議程中。

報道還提到，鑑於疫情，總務委員會將無法在18日開會，但各國依然可在18日要求對台灣與會問題進行表決。

此前包括危地馬拉、馬紹爾群島在內的將近15個國家已經致函譚德塞，要求將台灣與會的問題列入議程。

此外，在5月14日，美國聯邦眾議院205名議員也聯名致信給WHO秘書長譚德塞，要求世衛讓台灣以觀察員身份參與本屆WHA。

台灣外交部長吳釗燮表示「美國至今不願在WHA會議中為台灣參與提案，台灣仍須透過友邦為台灣參與提案」。（資料圖片）

不過關於是否邀請台灣參加本屆WHA，WHO再度表明這個問題必須由世衛成員國決定，並非WHO總幹事的權限。

5月11日，在WHO的網絡記者會上，該組織首席法律顧問所羅門（Steven Solomon）在答覆英國《每日電訊報》記者的提問時強調，只有該組織194個成員國有權決定誰可以參加大會，WHO總幹事得到會員的授權後才能發出邀請，而WHO眾多成員對此問題意見分歧。

所羅門重申5月4日在WHO記者會上說過的話，表示WHO的運作是基於所有194個成員國做出的決定與政策，那也包括49年前至今仍然適用的決定，就是中華人民共和國「是中國在WHO唯一的合法代表」，這個決定並且「將蔣介石的代表逐出他們非法佔據的WHO」。

他說，「根據世衛憲章，WHO總幹事是WHO的秘書，只有世衛成員可以在大會上決定政策，對他們討論的議題做最後決定，並且決定誰可以以觀察員身份參加大會。說得更明確一些，總幹事只有在世衛成員清楚的支持下才發出邀請，只有得到授權才能這麼做。」

世界衛生組織法律顧問所羅門表示，只有世衛成員國才能決定何者可以出席世界衛生大會。（資料圖片）

所羅門說，自2009年到2016年台灣也是在這個基礎上獲邀參加WHA，「當時很清楚的是有找到一個外交解決途徑，世衛成員支持那個解決途徑」，也因此當時的總幹事可以、也的確發出了邀請，但是今日的局勢已經有所不同，「現在不但沒有明確的支持，世衛的成員國反而有許多不同的看法，沒有一個基礎，也就沒有一個授權讓世衛總幹事能發出邀請。」

對於台灣方面謀求與會WHA的舉動，大陸外交部發言人趙立堅5月11日在例行記者會上表示，在中國台灣地區參與WHO活動問題上，中方的立場是明確和一貫的，必須按照「一個中國」原則來處理。在符合「一個中國」原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是台灣島內還是國際上發生的公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效。