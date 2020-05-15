205名美議員致信譚德塞　要求邀台灣參加WHA

世界衛生大會（WHA）將於5月18日至19日召開視頻會議，美國聯邦眾議院205名議員5月14日聯名致信給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求世衛讓台灣以觀察員身份參與本屆WHA。

台灣多個團體多年來支持台灣參與WHA.（中央社）

據台灣《自由時報》5月15日報道，美國眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）與康諾里（Gerry Connolly）發動這項連署，這次聯署的議員橫跨兩黨，其中有許多重量級議員，包括共和黨黨團會議主席錢尼（Liz Cheney）、外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）與首席議員麥考爾（Michael McCaul）、程序委員會主席麥高文（Jim McGovern）、國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）等議員。

信中指出，正值空前的公衛危機之際，這封信表達對台灣無條件以觀察員身份參與第73屆WHA與WHO技術性會議的強力支持，台灣對全球公共衛生的承諾與處理疫情的作為，證明將台灣納入WHO行動有其價值。

信中提到，儘管台灣疫情處理表現出色並展現專業，但WHO在新冠肺炎疫情（COVID-19）危機中對台灣的待遇卻令人感到憂心，特別是台灣官員無法及時從WHO獲得必要資訊、被排除在WHO實驗室網絡之外，台灣疫情資訊未能與WHO會員國分享，台灣的統計資料被納入大陸數據之中。

信中強調，在2009年到2019年之間，台灣申請參與187場WHO技術性會議中，共被拒絕130場，另外蔡英文2016年當選台灣總統以來，大陸已成功施壓WHO暫停邀請台灣以觀察員身份參與過去3屆WHA。鑑於台灣的貢獻和人民的健康需求，WHO排除台灣以觀察員身份參與2020年WHA，將違反其《憲章》謀求所有人健康的精神，這在聯合國大會第2758號決議與世衛大會第「25.1」號決議均未賦予北京代表台灣人民的權利。

議員們最後指出：「相信邀請台灣出席今年WHA不僅是正確的做法，而且還將有助於全球應對疫情，感謝您（譚德塞）對我們所關注問題的重視，並期待您的及時回應。」

對於台灣方面謀求與會WHA的舉動，中國外交部發言人趙立堅5月11日在例行記者會上表示，在中國台灣地區參與WHO活動問題上，中方的立場是明確和一貫的，必須按照「一個中國」原則來處理。在符合「一個中國」原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是台灣島內還是國際上發生的公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效應對。他表示，「台灣當局此時炒作參加WHO、重返WHA，其真實目的就是『以役謀獨』，是徹頭徹尾的政治操弄。」