蔡英文就職前夕　台第三勢力表述未來期望

蔡英文將於5月20日正式展開第二任期，時代力量與台灣民眾黨紛紛在前夕表達自身對蔡英文未來的政策建言。時代力量着重於「憲政改革、司法改革、媒體改革、數位創新、居住正義」，提出五大建言，而民眾黨則認為未來執政黨應正視「年輕人低薪、司改、教改、經濟、兩岸問題」，並希望蔡政府將以實事求是的態度務實改革。

時代力量召開記者會，在就職前夕表達對執政黨未來任期的期待。（時代力量提供）

台灣民眾黨先前成立光譜論壇，旨在蒐集民意，使民眾能夠發表意見、回答問卷，及討論公眾事務，而此時適逢蔡英文就職，台灣民眾黨便針對過去四年民進黨政府施政表現進行調查，調查時間從5月14日至18日，一共有2,111人回填問券，並於5月19日公布調查結果。

民眾黨調查指出，針對「蔡總統曾經承諾改變年輕人低薪問題」僅有約20%民眾滿意；司法改革部分，目前也僅有11.6%民眾信任現行司法制度；僅有20%民眾對當前經濟情況感到樂觀；這四年的教育改革滿意度也僅有24%；至於兩岸關係部分，僅有26.3%的人對於蔡政府未來四年的兩岸事務有信心。

民眾黨認為，即便蔡英文以高達817萬票順利連任，但其政策仍有各項改進空間，像是過往很多資料均顯示，年輕人畢業等同失業，低薪議題與經濟、產業結構、教育制度息息相關，很顯然這四年前均無突破性改變；另外，就主權議題上，蔡英文選前大打「芒果乾」，選後在攸關國家定位的重大提案上，又躊躇不前，像是民進黨籍立法委員蔡易餘的提案又自行撤案，這可能是民眾對於執政黨處理兩岸問題沒信心的原因之一。

台灣民眾黨同樣也選在就職前夕召開記者會，並公布該黨光譜論壇的調查結果。（台灣民眾黨提供）

時代力量黨主席徐永明認為，由於「憲改、司改與媒改」不僅在台灣社會已凝聚高度共識，更都是過去蔡英文的承諾，時代力量期待蔡英文能將817萬的付託與高達七成的滿意度，轉化成具體落實的改革動能。

至於憲改部分，接受時代力量邀請出席記者會的台灣北社副理事長曾建元表示，為了使憲改更加順暢，可從具有社會共識的「18歲公民權」、「降低修憲門檻」及「廢除考試監察」兩院來推動；此外，曾建元也建議政府可推動「不用修憲的憲改工程」，像透過「總統到國會諮文」法制化、「國會調查權」等。

針對媒體改革議題，媒體改造學社理事田育志則認為，為因應媒體壟斷、數位匯流及中國大陸威脅的挑戰，政府應推動「壯大公共媒體，提升整體傳播環境」、「召開全國傳播政策國是會議，共同訂定媒體治理政策」、「儘速完成管理媒體壟斷法制，確保媒體多元健全發展」、「納管跨平台媒體，健全數位媒體產業環境」、「合理落實反紅媒法制，對抗資訊戰必要部署」等改革，以保障第四權的多元開放，來守護台灣民主及言論自由。