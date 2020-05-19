【蔡英文5.20就職】國民黨：蔡個人滿意度雖高　執政成績不及格

蔡英文即將在2020年5月20日就職第二任台灣總統任期，國民黨趕在前夕的19日於中央黨部召開記者會公布民調，批評蔡英文個人滿意度雖高，但是民眾對其許多執政成績做出不及格的評分，特別是司法改革分數最低，呼籲蔡英文不要仗著有高人氣就忘記對人民的承諾。

5月19日上午，國民黨文化傳播委員會主任委員王育敏、前新北市政府經發局局長施威全、文化大學教授吳盈德，在國民黨中央黨部召開「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會，批評蔡英文在民調中滿意度雖高，但同樣是民調，民眾對蔡政府的執政滿意對卻不及格，形成強烈對比。

王育敏表示，本次民調總共有十項指標，其中在低薪改善、青年發展、保障勞工、司法改革、經濟發展、兩岸關係與外交關係等七大領域均未超過6分（滿分10分，6分為及格），而只有社會安全、社福照顧與環境保護等三項政策有及格；整體施政雖然還有6.19分，但低於平均的項目很多，表示民眾認為蔡政府的施政中大多是不及格的。

王育敏表示蔡政府施政成績大部分都不及格。（袁愷勛攝）

王育敏舉例表示，在勞工議題方面，勞保仍然瀕臨破產，改革寸步難行；在執政黨絕對多數的情況下，四年前提出的《派遣勞工專法》仍未提案、《最低工資法》也未過審核，導致台灣勞工過勞嚴重，工時高居世界第四。其他如改善少子化、改善空污、補足社會安全網破洞、廣建社會住宅等政見的達成率都很低。

王育敏批評，蔡英文總統號稱要維持現狀，但現實是邦交國斷交、兩岸官方交流完全停擺，連續四年無法出席WHO（世界衛生組織），更在最近被拒絕出席WHA（世界衛生大會）等等，現在民眾都很擔心兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議）會不會終止，未來四年還能不能參加重要的國際組織。

施威全則感歎，台灣內需產業中的觀光產業出現倒退，2017與2016年的產值都低於2015年，各種民生產業都受到衝擊，包括周邊的遊覽車、小吃等等。

施威全也批評蔡政府干涉地方自治，並舉例台中市為了改善空污要廢除傳統老舊燃煤機組，蔡政府行政院卻公然廢止台中市政府訂立的《生煤廢止條例》，理由是地方規定不能比中央規定還嚴格，但這其實已經違反大法官釋憲738號：「基於公益，地方自治比中央還嚴格是合理的。」

施威全認為，而蔡政府違憲護航中火（台中發電廠），是因為蔡政府施政藍圖中的的「能源路徑圖」既不清楚又太緩慢，例如風力發電只達到計畫中的12.5％，太陽能發電也只達到19.5％，因為再生能源發展落後，只能仰賴各種高污染髮電，讓碳排放量增加，也摧毀台中市政府改善空污的努力。

關於民調中評價最低的司法改革，吳盈德則認為，司法還是必須考慮人民感情，但是法官工作量太大，在時間與績效壓力下的證據審核不一定都能仰賴專業判斷，因此吳盈德呼籲蔡政府加速「人民參審」，這也是蔡政府的政見。

王育敏最後表示，蔡英文總統不能因為人氣高就忘記對人民的承諾，民進黨應該放下朝野對立的思維，因為台灣的內政問題、司法議題、外交、國際空間不能夠繼續倒退不進步，蔡英文總統必須要要兑現政策，幫助人民。