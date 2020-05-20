【蔡英文就職】台學者評就職演說：大陸放水　蔡英文再度撿槍

在台灣，蔡英文5月20日開始第二個總統任期。 對於蔡英文發表的就職演說，台灣中國文化大學政治系講座教授陳一新表示，蔡英文在演講中仍提到「中華民國台灣」，相對高調。他認為，之所以會這樣，和台積電赴美設廠，大陸為挽留台商台企，而做出的讓步有關。他稱，大陸方面此前事先放出風向安撫台商，放水在前，讓蔡英文安心，否則蔡英文本次的演說，「內容可能還會更平和」。 陳一新說，這是「一國兩制台灣方案」、香港反修例、新冠肺炎疫情之後，蔡英文撿到的「第四把槍」。

針對蔡英文於5月20日發表的就職演說，中國文化大學政治系講座教授陳一新認為，蔡英文本次的就職談話只能算勉強過關。 （洪嘉徽／多維新聞）

陳一新分析，本次蔡英文的就職演說除了修憲議題之外，其餘都是舊調重彈，其餘包括新南向政策、前瞻基礎建設等不好的、沒生機的政策，基本上是略過不談，過去四年好像什麼都沒有發生。不過蔡英文的演說凸顯了台灣防疫，不可否認，在防疫方面，台灣防疫人員確實表現出色，令蔡英文、台灣行政院長蘇貞昌的民調走高。

陳一新認為，蔡英文談了「中華民國《憲法》」，總好過「中華民國台灣《憲法》」，算是勉強過關，加上民進黨立委蔡易餘主動撤回要修改兩岸人民關係條中，刪除國家統一字眼的提案，也算事前給了大陸一個基本的交代。陳一新分析，這次蔡英文的演說，大陸或許不會滿意，但勉強能接受，若要大陸滿意，恐怕要談到九二共識等，但這對蔡英文而言，終究是說不口的。

不過陳一新提醒，蔡英文現在留了一個修憲伏筆，目前蔡英文所談到的修憲面向，是針對行政體制、司法體制等，但修憲的「潘多拉盒子」一開，後面的事情就很難講了，什麼妖魔鬼怪通通可能會跑出來，這方面相信中共也會密切注意，若是行政、司法體制的改革，還不太有關係，但若是國家體制的改革，就得當心，甚至國民黨若參與了立法院的修憲機制，也要擔心替人抬轎、背書的問題。

台灣總統蔡英文（左）20日主持行政院院長暨總統府、國家安全會議祕書長宣誓，行政院長蘇貞昌（前右3）、總統府祕書長蘇嘉全（前右2）、國安會祕書長顧立雄（前右）舉手宣誓。（中央社）

至於海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）未來是否可能有變化？陳一新認為，從國台辦劉結一先前的發言看來，大陸大概不會主動停止ECFA，甚至這個風向還在蔡英文就職演說前出爐，發揮了令蔡英文安心的效果，若不是這樣，蔡英文這次演說的基調，可能會更平和一些。在大陸放水後，蔡英文的談話內容還是很高調，否則蔡英文可能連「中華民國台灣」都不敢講。至於大陸會不會和蔡英文建立民共平台？陳一新認為，就要看蔡英文拿什麼來交換。

陳一新分析，大陸之所以給了蔡英文空間，可能與台積電赴美設廠一事有關，現在美國和中國大陸都在搶台商台企，尤其是與高科技有關的業者，現在台灣的旗艦企業台積電決定赴美設廠，大陸不免會擔心全盤被美國搶走，才轉為低調、放水，目的是能留住台商台企，以免台商因兩岸關係嚴峻，而決定不到大陸投資。陳一新說， 「否則大陸台商就算不全部撤出，只撤出三成也夠大陸受了。」

陳一新坦言，或許大陸也不希望蔡英文因為ECFA而搞得天翻地覆，所以才想辦法要緩和、安撫台商，甚至劉結一也對台商台企到大陸投資，講了很寬鬆的話，並鼓勵他們參與大陸高科技、綠能相關的新型公共建設。

蔡英文宣誓後，從立法院長游錫堃（右）手中接下「中華民國之璽」。（中央社）

陳一新指出，因為現在有美國撐着，所以蔡英文有空間可以耍，假如美國不聞不問，大陸至少會讓蔡英文緊張一下，蔡英文實在是 「運氣好」，現在撿到了第四把槍，先前第一把是「一國兩制台灣方案」、第二把是香港「反修例」事件、第三把是新冠肺炎疫情。

陳一新說，國民黨的處境很艱難，一方面要面臨潛在的忽視風險，不過另一方面國民黨身上的壓力也減緩了，不過未來的情勢如何演變，也應該繼續觀察大陸在兩會後的用字遣詞。