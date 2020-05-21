【蔡英文就職】兩岸表述結構性變化　蔡英文或已做好台海衝突準備

台灣總統蔡英文的第二任期於5月20日開啟，她在就職典禮的講話中，關於兩岸問題的表述無疑是最受外界關注的部分。

蔡英文出席就職典禮並講話，開始了第二個台灣總統任期。（台灣總統府）

相比1月的勝選發言及此後多次在公開場合的講話，蔡英文此次的「5·20」兩岸論述幾乎沒有任何措辭方面的變化，依舊擺出「和平、對等、民主、對話」的八字方針，並強調決不接受一國兩制、矮化台灣、破壞現狀的做法，未來在處理兩岸事務上，會依循《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，目標是維持台海和平穩定。

廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅在接受採訪時表示，蔡英文「5.20」演說的兩岸論述老生常談，沒有補答「未完成的答卷」，離「九二共識」兩大核心意涵（一中與統一）越來越遠。

值得一提的是，蔡英文談及兩岸的內容中，通篇沒有提到過「九二共識」。

唐永紅認為，蔡英文就職典禮上的兩岸論述表明其與民進黨依然堅持「一中一台」的兩岸關係性質定位，尤其是對「不接受一國兩制」的強調，表明蔡當局在兩岸關係發展取向上依然反對兩岸統一，而主張台灣獨立，認為統一是改變「一中一台」的現狀。蔡英文表示絕對不會接受「矮化台灣」，實際上是堅持「一中一台」，拒絕兩岸統一。

此外，蔡英文演說中提到要在「立法院」成立「修憲委員會」，討論各項「憲政」改革議題，「這預示蔡英文當局在等待時機，準備『修憲』進行法理『台獨』。」

特別需要注意的是，蔡英文此次關於兩岸路線的論述，是放在「國家安全」部分的第三個層次，排在「國防事務改革」、「國際參與」之後，並且把目標定位於「維持台海的和平穩定」。這與她2016年的就職演說存在結構上的區別。

「這表明蔡英文當局不看好未來四年兩岸關係，預期兩岸繼續對抗，甚至衝突，擦槍走火。」唐永紅指出，蔡當局一方面宣稱未來四年將積極做好「國防事務」領域的對抗準備，尤其是加速發展「不對稱戰力」，具體包括她講話中提到的「機動、反制、非傳統的不對稱戰力，有效防衛「網絡戰」、「認知戰」、「超限戰」的威脅，達成重層嚇阻的戰略目標。

另一方面，「蔡英文當局依然寄希望於與國際反華勢力形成聯盟對抗大陸。」蔡英文在講話中提出，未來四年將持續爭取參與國際組織，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係。我們也會更積極參與區域的合作機制，和區域相關國家攜手，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮，做出實際貢獻。」

蔡英文（左）就職典禮講話中的兩岸論述與年初勝選時相比並無區別。（中央社）

事實上在蔡英文的就職講話之前，有觀點認為無論蔡英文這回講什麼，其實都不重要，她在北京的信譽已經蕩然無存，兩岸關係與台海局勢也再也回不去了。

特別是在中美已陷入全面對峙的情況下，不僅蔡當局和民進黨會繼續在台獨的方向掘進、繼續在地緣一線充當美國打壓中國的棋子，美國政府也勢必會持續發掘台灣打壓遏制中國的地緣潛力，不斷強化和台灣的關係，提升對台灣的軍售數量與水平，甚至把台美斷交後的非官方關係向官方關係提升。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）發給蔡英文的賀信就是最典型的證明。這是美國政府首次在台灣領導人就任之際發佈官方賀信。蔡英文顯然對蓬佩奧在信中強調美台之間的「夥伴關係」非常看重，特意安排典禮司儀在她的就職演說前，將賀信全文朗讀。此舉連一些台灣的綠營支持者都在社交媒體上表示「有殖民地的感覺」。

蓬佩奧此舉也遭到了大陸方面的強硬回擊，5月20日當天中國外交部、國台辦、國防部同時發表聲明，對白宮破壞「一中原則」的行為表示憤慨並譴責。中國外交部特意強調「將對美方錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔」；中國國防部則表示「有堅定意志、充分信息、足夠能力挫敗任何形式的外部勢力干涉」。

可以預見，未來四年，兩岸必然會進入了一個激烈衝突與動盪的周期，甚至不能排除「擦槍走火」引發的「地動山搖」。這是由兩岸以及中美矛盾衝突發展的大勢決定的，極有可能成為「世界百年未有之大變局」的生動註腳。