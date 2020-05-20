蔡英文接掌民進黨主席　力邀年輕人及「辣台派」入黨

蔡英文5月20日上午在宣示就職第二任期的總統職務後，當日下午即赴民進黨中央，參加民進黨主席交接典禮，正式接任民進黨主席。 蔡英文在民進黨中央致詞時指出，這次是她第五次擔任民進黨主席，她要求未來民進黨除了要重視年輕人、強化網路社群與人才培育能量外，更應邀請更多社會力量加入民進黨，「我要向所有支持者、好朋友、辣台派發出呼籲，民進黨歡迎你們加入」（辣台派，源自「辣台妹」，一般被認為指支持台灣主權人士）。

民進黨主席20日的交接典禮從簡且迅速，蔡英文表示，這次台灣人民用選票給民進黨肯定，再次給民進黨四年的託付，勝選那天，她向所有年輕人說，「我們一定會留下一個更好的國家」，新時代、新任期，民進黨要做一個讓人民期待、讓年輕人願意加入的政黨。

蔡英文自卓榮泰手中交接印信。（民進黨中央提供）

蔡英文強調，現在執政，要勇敢改革，和人民一起追求幸福，而與社會力量的鏈接，是民進黨能一次次跨過困難的關鍵，她並向黨公職交付三項任務。

蔡英文首先冀盼能有更多社會力量加入民進黨，尤其要邀請辣台派入黨。她指，新陳代謝是政黨維持競爭力的不二法門，民進黨採取主動，爭取更多社會力量加入，才能更貼近社會脈動，讓民主不斷進步，「我要向所有支持者、好朋友、辣台派發出呼籲，民進黨歡迎你們加入」。

其次，在民進黨黨務主管人事組成方面，蔡英文重申，民進黨要成為一個重用年輕人的政黨，並舉5月19日公布的黨務主管名單，多人都在2020年大選扮演重要角色。

卓榮泰稱：「永遠不能忘記，黨要永遠堅持，台灣人民才會繼續給民進黨機會」。（民進黨中央提供）

蔡英文最後表示，民進黨要強化網路社群與人才培育能量，鼓勵創新，才能不被時代淘汰，「這次我們決定要微調黨部組織」，針對網路社群加強，來維繫自2020年大選所累積的網路能量，強調民進黨會更加重視人才培育，培養下世代的專業人才。

至於卸下黨主席的卓榮泰則在致詞表示，擔任主席兩年來他完成了自己的許諾，他又稱自己感恩台灣人民的信任，以及民進黨的團結，他才有榮幸「把黨主席這麼重要的職務與責任，直接交到中華民國台灣現任總統手上，這是我畢生的榮耀」，並祝福蔡英文接下來的黨務、政務都能順利成功。