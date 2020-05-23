國民黨：肯定九二共識歷史定位　不會抹滅過去貢獻

國民黨2020總統、立委選戰大敗，國民黨因而成立改革委員會，分為兩岸論述、組織改革、財務穩健、青年參與等4個小組，經過近2個月的開會討論，各組目前已有初步共識。 據台灣中央社今日（23日）報道，改革委員會兩岸論述組召集人、前立法委員林郁方已在草擬兩岸論述文本，預計不超過3千字。黨務人士指出，國民黨一定會在文本中肯定九二共識的歷史定位，不會抹滅九二共識過去對於兩岸的貢獻。

林郁方曾於今年4月表示，「九二共識」是存在的事實，過去也對兩岸關係穩定發揮極大穩定作用，因此，改革委員會並不會修改或拿掉「九二共識」，而是會因應時代環境變遷，提出新的兩岸論述，讓民眾了解國民黨如何看待兩岸關係發展。

林郁方此前表示，改革委員會並不會修改或拿掉「九二共識」。（資料圖片／聯合報）

他表示，過去馬執政8年，「九二共識」是很重要的兩岸政治基礎，奠定了兩岸關係和平發展，直到現在「九二共識」仍影響著兩岸關係，目前兩岸局勢之所以緊張，亦是因為總統蔡英文不接受「九二共識」，「我們沒有權利說不算」，「你可以說不接受，但並不代表它不存在」。

中常委仍維持間接選舉

此外在組織改革方面，中央社報道稱，由於牽涉到中常委、中央委員選制改革，被形容為「水最深」的一組。與會人士表示，有關中常委選舉，初步共識仍維持黨代表、中央委員間接選舉方式，任期也維持2年一次；而中央委員選舉則為黨員直選或黨代表投票兩案併陳。

國民黨改革委員會總召集人由國民黨主席江啟臣擔任。（資料圖片）

青年參與方面，與會成員表示，目前共識是國民黨中央應保障青年參政，像是縣市議員提名應讓初次參選、35歲以下青年加權，不分區立委安全名單也應有專業青年人選，並規劃選區， 安排未來參選。

黨費提高至新台幣500元

在財務穩健方面，與會成員表示，目前有共識會將黨費會調高至新台幣500元，也刪除過去65歲以上黨員免繳黨費的規定；至於公職責任分攤金則會訂定一套措施落實執行；另也希望減少黨務支出，短期目標維持收支兩平。

黨務人士表示，各組彙整的報告將在6月初出爐，屆時就會有初步的結論，不過，還要送到大會討論，接下來至中常會、全代會通過才算數。在青年、組改、財務方面的改革，因為都涉及到黨章的修正，所以一定要在全代會上通過；兩岸部分只是論述方式的問題，不牽涉到修改黨章，有比較多討論彈性、凝聚共識的空間。

（中央社）