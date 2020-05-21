【蔡英文就職】台陸委會：歷史已翻頁　九二共識沒有討論必要

蔡英文第二任就職演說對兩岸關係著墨不多，重申以《中華民國憲法》、《兩岸條例》處理兩岸事務，但相較四年前，少了「九二會談的歷史事實」。對此，台陸委會主委陳明通表示，歷史已經翻頁，九二共識不需要再去討論，「就等大陸跟上來」。他認為，「九二共識」吵到現在都沒有共識，不能把兩岸基礎放在各說各話的事情上。

陳明通強調，歷史已經翻頁，不需要再去吵九二共識，應該重視有法律約束力的《中華民國憲法》與《兩岸條例》。（楊家鑫／多維新聞）

當地時間5月21日，台立法院第10屆第1會期內政委員會舉行第22次全體委員會議，邀請台陸委會主委陳明通就「兩岸關係新展望」進行專題報吿，並備質詢。

針對蔡英文就職演說後，大陸國台辦等單位紛紛發言強調「九二共識」的重要性，陳明通在會前受訪時表示，「九二共識，我昨天已經說過，歷史翻過一頁了，沒有需要再去討論了」。有媒體追問「可是大陸還沒有翻頁？」，他說，「那就等他們跟上來吧」。

面對立委質詢「如何務實推動兩岸和平交流？」陳明通指出，《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》有法律約束力，為甚麼要把一個有法律約束力的東西不那麼重視呢？

他說，民進黨政府重視的是法律約束力，蔡英文強調《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，這是我們交流的基礎，「如果對岸能夠體認到這個，就不用去吵有沒有共識，到底是一中原則還是一中各表，吵到現在吵了十幾年，完全沒有意義」。

陳明通並呼籲，「對岸要曉得，這是我們很大的善意，從這個基礎才能有交流，包含人員管制、簽署的相關協議與三通也好，都是在這個基礎上去談。只要想通了，不要再去吵不存在的基礎」。

面對兩岸沒有互動的質疑，陳明通透露，去（2019）年台灣的刑事警察局長有訪問過大陸。他說，「這是必須的，兩岸之間沒辦法完全斷開，既然有交流，就要有共管的秩序」。雙方一定要合作的，包括這次接回武漢台人，也都要航空小兩會商量，不然怎麼起飛入境？

至於蔡英文談到「歷史轉折點」，陳明通解釋，那是因為外部環境變化，包括疫情、反全球化等，台灣是民選政府，民意用選票檢驗，「政府這次再度獲得人民的肯定，獲得817萬選票，證明我們的政策是對的，是受到支持的。而受到肯定的兩點是，第一維持台海穩定，第二捍衛主權民主」。

蔡英文正式邁入第二任期，面對美中對抗升温、疫情牽動國際經濟變化，如何帶領枱灣走出雷區，是一大考驗。（台總統府供圖）

另一方面，關於兩岸經濟合作架構協議（ECFA）存續，陳明通則表示，十年期限是「以訛傳訛」，但確實有停止條款，不過還沒有接到陸方任何通知。大家也都很珍惜兩岸經貿的往來，經濟是相互有利的，事實上，台灣也有很多大陸需要的東西。

不過，他強調，市場經濟有其邏輯，但不能侵害到國家安全。國安是第一，第二才是經濟互利、彼此賺錢。