【呃Like】被揭發強制新兵讚好fb專頁　台陸軍：少數單位求好心切

台灣軍隊傳出有軍人在網上發文抱怨，竟有上級長官要求新入伍的軍人，到陸軍在社交平台Facebook上的專頁讚好，否則就會被通報事故。 陸軍業管組長其後留言指，是有關少數單位「求好心切的不適宜作法」，將進一步輔導以避免曲解初衷，同時希望單位是以鼓勵的前提下執行。

名為「陸軍司令部各新訓單位軍事訓練第一梯次入伍訓訓員按讚增加率」的表格，要求各部隊紀錄軍人讚好專頁的情況。

該名軍人指，有陸軍單位長官要求剛入伍的役男，必須兩次定時讚好陸軍專頁上的帖文，「原本就有按讚的要在1700前退讚，1700後按的才算成效，好想知道是哪位無腦高官想出來的」。該名軍人公開名為「陸軍司令部各新訓單位軍事訓練第一梯次入伍訓訓員按讚增加率」的表格，可見包括153旅、206旅、257旅、南訓中心、金防部、104旅等近期有接訓的單位，都要求須在下午5時正及晚上10時正記錄讚數量，並計算增加數及增加比率。

其後陸軍業管組一名黃姓組長就留言解釋，指陸軍宣導軍事訓練役男讚好陸軍專頁的目的，是要使役男及家屬在4個月受訓期間，透過專頁的介紹，更加認識陸軍的現況，進而了解國防、支持國防。但對於有關少數單位「求好心切的不適宜作法」，司令部會進一步輔導，避免曲解立意良善的初衷，希望各單位以鼓勵的前提下執行。

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