【兩會2020】王毅：兩岸統一是必然趨勢　奉勸美丟掉不切實際幻想

中國外交部長王毅出席十三屆全國人大三次會議新聞發布會，在兩岸關係上，王毅被問到台灣問題近期在中美關係中更加突出，美台實質關係有所提升，中國大陸是否擔心台灣問題會對中美關係產生進一步負面影響時，他重申兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，台灣亦是受影響的地方之一。王毅指，2300萬台灣民眾是大陸的骨肉同胞，「我們始終關心台灣島內的疫情變化，牽掛台灣同胞的健康安全。」王毅表示，自疫情發生以來，大陸精心照顧在大陸的台胞，也悉心扶助身在海外的台胞。對於台灣同胞未來的防疫需求，大陸方面亦會繼續全力以赴。

台灣亦是受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的地方之一。（中央社）

王毅表示，基於「一個中國」原則，大陸與世衛組織已就台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。台灣與世衛及其成員分享抗疫資訊、展開專家合作交流的渠道是完全暢通，從來不存在技術障礙或者防疫缺口，「台灣當局罔顧民生福祉，不承認兩岸同屬一個中國的『九二共識』，恰恰是台灣當局自己關閉了兩岸協商處理涉外問題的大門。」

王毅又指，台灣問題是中國大陸的內政，「一個中國」原則是國際社會的普遍共識，也是中國大陸與所有建交國雙邊關係的政治基礎，「我們堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來，堅決反對違反『一中原則』為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對台獨分子『借疫謀獨』予以鼓勵和縱容。」

王毅在最後稱，中國敦促美國充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，「奉勸美國丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計。正告美國不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心。」

（綜合報道）