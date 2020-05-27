【港版國安法】台灣獨派團體：制新憲防衛「專制病毒」

針對全國人大即將於周四（28日）表決「港版國安法」，台灣獨派團體台灣制憲基金會董事長辜寬敏於周二（26日）表示，一旦中國大陸以「強渡關山」方式，將本質上專制的《國安法》加諸於香港，大陸領導人就必須承受接下來的國際輿論壓力跟制裁。台灣制憲基金會執行長林宜正則稱，唯有台灣制定新憲法，在面對「專制病毒」時才能免疫，進而穩固自由民主憲政秩序。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏。（中央社）

台灣制憲基金會周二以新聞稿的方式，回應「港版國安法」議題。除了判斷一旦「港版國安法」通過後，大陸將受到國際制裁，辜寬敏還指出，目前大陸內部因疫情影響，經濟情況日趨低迷，失業率節節上升，希望大陸領導人應將首要目標放在大陸14億人的生活幸福，「這才是為政之道」。

台灣制憲基金會執行長林宜正認為，大陸對香港的每一個霸凌動作，都會看在台灣人眼裏，並更加堅定台灣人成為一個「正常國家」的決心，香港血淋淋的例子透過媒體與網路，讓台灣人清楚知道，與毫無信用可言的中國大陸統一，將失去台灣擁有的自由與民主生活方式。

林宜正進一步表示，制憲基金會推動制憲意向公投，就是對於專制中國大陸的「超前部署」。畢竟，唯有讓台灣擁抱新憲法，成為一個「正常國家」，在面對專制病毒時才能免疫，進而穩固自由民主憲政秩序。