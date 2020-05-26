【港版國安法】彭定康發起聯署聲明　中國駐英大使館：歪曲抹黑

香港「末代港督」彭定康早前聯合英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）發起聯署聲明，指中國欲推「港版國安法」，是全面攻擊香港自治、法治及基本自由，公然違反《中英聯合聲明》，參與聯署的人有來自美、英、歐亞及澳洲等23國的186名政界人士。 中國駐英國大使館發言人在當地時間周一（25日）作出回應，「彭定康等英國政客夥同一些西方國家政客，大肆歪曲抹黑，對香港事務說三道四，露骨干涉中國內政，中方對此表示堅決反對」。發言人強調稱，聯合聲明「沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」。

全國人大將會審議通過「港版國安法」。（新華社）

發言人指出，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，不干涉內政是現代國際法基本原則和國際關係基本準則，世界各國都應遵守。其次是維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此，「英國如此，中國同樣如此」。中國中央政府通過《基本法》第23條授權香港自行立法，履行其憲制責任，但並不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制，「中央政府對所有地方行政區域的國家安全負有最大和最終責任，這是基本的國家主權理論和原則，也是世界各國的通例」。國家安全立法將使香港變得更安全、更美好、更繁榮。

發言人續指，維護國家安全是「一國兩制」的核心要義，是「一國兩制」賴以生存的基礎，「有關香港國家安全立法是為了更好執行『一國兩制』」。發言人表示，近年來，特別是香港「修例風波」以來，港獨分子和激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，「一些外部勢力與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，利用香港從事危害中國國家安全的活動，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線」。中國全國人大根據憲法和香港《基本法》規定，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是維護國家主權、統一和領土完整，築牢「一國兩制」制度根基的必要舉措，「只有國家安全有保障，『一國兩制』才能有保障，香港繁榮穩定才能有保障」。

發言人又重申，中國全國人大的決定，針對的是極少數嚴重危害中國國家安全的行為，不會影響到香港居民依法享有的各項權利和自由，只會使香港居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使，「這將使香港具有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位，有利於保障香港居民合法權益和自由」，亦符合國際社會和外國在港投資者的共同利益。

中國駐英國大使館發言人指香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。（中新社）

對於被指違反《中英聯合聲明》，發言人指純屬是偽命題。簽署《中英聯合聲明》，是為了解決香港回歸中國的問題，「《中英聯合聲明》共1137個字、8個條款、3個附件，沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，任何國家都不能借口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。

發言人在最後強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，「我們奉勸那些西方政客不要再沉迷於殖民舊夢，不要再死抱着冷戰思維，不要再為香港反中亂港分子撐腰打氣，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

（綜合報道）