《反分裂國家法》15周年座談會　劉結一強調不放棄武力統一等措施

北京有關部門今日（29日）召開《反分裂國家法》15周年座談會，包括全國人大委員長栗戰書、國台辦主任劉結一等人都出席。 栗戰書在會上表示，對台大政方針是堅持「九二共識」與「一個中國」原則，同時堅決反對台獨分裂活動；劉結一更稱，大陸沒有放棄武力統一。

大陸國台辦主任劉結一表示，北京不放棄武統等必要措施，但也強調是針對台獨分裂勢力。（中央社）

綜合媒體報道，在本次《反分裂國家法》15周年座談會中，劉結一一開始即重申大陸堅持一中原則、九二共識與一國兩制，他也強調並未放棄武力統一台灣。

劉結一表示，平等協商共議統一是光明大道。和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式。他並引用習近平在2019年《吿台灣同胞書》40周年紀念會上的講話稱「兩岸制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。劉結一強調，大陸願意以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不會容各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

劉結一說，「我們不承諾放棄使用武力保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子積極分裂活動，絕非針對台灣同胞。相信廣大台灣同胞能夠認清前途所向、利益所在、福祉所繫」。

「台獨是兩岸統一的最大障礙」

講話中，劉結一稱台獨是兩岸統一的最大障礙。他認為台獨的行徑與中華民族根本利益和台灣民眾的切身利益是背道而馳，致使台海形勢更加緊張，只會把台灣推向更加危險的境地，給廣大台灣民眾帶來深重迫害。

劉結一進一步闡述，「解決台灣問題，實現祖國完全統一是中華民族根本利益所在，台灣前途命運歸於國家統一，關係國家主權和領土完整的國之大事，『不是地方當局能夠碰觸』，更不是任何分裂勢力能夠阻撓的。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未改革解決不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變」。

劉結一也將香港拿來比喻，他說，「無論台灣還是香港，都是中國的領土；無論台灣人還是香港人，都是我們的家人。不干涉別國內政，是一項基本的國際法則。台獨勢力與外國干涉勢力正在無限接近法理台獨的政治冒險，如果繼續下去，《反分裂國家法》的底線，非和平手段必將被啟動，以捍衛國家主權與領土完整！」

2005年公布並通過 列明維持「國家統一」的三種狀況

《反分裂國家法》是在2005年3月14日舉行的大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議通過的針對兩岸關係的法律。該法主要內容為鼓勵兩岸繼續交流合作，並確保統一後台灣的自治地位，同時明確提出了北京須依法以必要行為維持「國家統一」的三種狀況，分別為：台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；以及和平統一的可能性完全喪失。