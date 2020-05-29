港版國安法｜蘇貞昌：密切注意香港局勢　向港人提供必要人道協助

台灣行政院長蘇貞昌今日（29日）到立法院報告施政方針並回應質詢。據台媒引述送交的口頭報告書面內容指出，蘇貞昌表示，香港局勢牽動區域和平安全，台灣政府會密切關注，妥適因應，提供港人必要的人道協助。

「港版國安法」在十三屆全國人大三次會議的閉幕會上獲得通過。（新華社）

根據已送到台灣立法院的「行政院院長施政方針報告（口頭報告）」書面內容指出，過去幾年，「儘管中國對台灣文攻武嚇不斷，台灣仍為兩岸和平穩定做出最大的努力，未來我們還是會以蔡總統所提和平、對等、民主、對話原則為基礎，維持兩岸良性互動，但如果企圖以一國兩制矮化台灣，破壞台海現狀，我們也絕不接受。」

報告又指，香港局勢牽動區域和平安全，台灣政府會密切關注，妥適因應，提供港人必要的人道協助，也會把握機會，吸引國際資金與人才來台。

台灣行政院送交的口頭報告書面內容指出，蘇貞昌表示，香港局勢牽動區域和平安全，台灣政府會密切關注，妥適因應，提供港人必要的人道協助。（中央社）

另外，蘇貞昌在會前接受傳媒訪問時表示，港版國安法通過，「等於過去承諾一國兩制50年不變，完全不遵守諾言」，而台灣「看到香港現在的變化也更該警惕。」他說，台灣對香港人的關心、關懷始終一致，總統蔡英文也已經指示要由政府主導、跨部會整合、公私協力、匡列預算組成專案小組。

就港澳條例第18條是否需要修法，蘇貞昌則說，因為港澳條例對於香港有情勢變化，可以由陸委會報行政院專案處理，現在就按照這個在做，所以沒有修法必要。

對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。 《港澳條例》第18條

（中央社／聯合新聞網）