【新冠肺炎】瑞德西韋最快7月底抵台　僅能用於新冠肺炎重症患者

為防新冠肺炎疫情捲土重來，台灣食藥署5天火速核准準新藥「瑞德西韋」許可，成為台灣史上第一款取得有條件核准藥品許可證的藥品，1000人次藥品最快7月底前抵台。

據聯合新聞報道，台灣中央流行疫情指揮中心今天（30日）下午召開記者會，指揮中心研發組副組長吳秀梅宣布，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情可能持續發展，食藥署5月25日接獲藥廠申請瑞德西韋查驗登記後，在短短5天內火速審查完畢，瑞德西韋將成台灣史上第一款取得有條件核准藥品許可證的藥品。

吳秀梅說，瑞德西韋是一種凍晶技術的注射劑，原本是用來治療伊波拉病毒的藥品，但實驗發現效果不是很好，想不到用於新冠肺炎患者身上效果相當好，對於症狀改善相當明顯。

台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日宣布，有條件核准「瑞德西韋」藥品輸入。（中央社）

吳秀梅指出，台灣在疫情期間曾參與瑞德西韋臨床試驗，11名中重度患者在用藥過後，對於肺部浸潤等症狀都有明顯改善。

台灣食藥署5月25日接獲藥廠申請查驗登記後，啟動各組人馬加緊審查，5月29日就召開專家會議，決議有條件開放用於重症患者。

根據規定，瑞德西韋僅能用於重度患者，包括在未使用吸氧治療之下血氧飽和度小於94%、須使用吸氧治療、須使用機械呼吸器或已裝上葉克膜的病人，最長可用藥10天。

成人劑量方面，第一天要注射200mg，第二天起每日注射100mg，只要症狀好轉就可考慮停藥，最長可用藥10天；孩童方面，若體重大於40公斤比照成人劑量用藥，3.5公斤至40公斤兒童第一天每公斤給予5mg，第二天起每公斤給予2.5mg。

吳秀梅說，下周發出藥證後，預計會先下訂1000人次藥品，最快7月底可望到貨，未來萬一疫情捲土重來，仍可確保重症患者有藥可用。

瑞德西韋原本是用於應對伊波拉病毒，現在則被視為治療新型肺炎的希望。（Reuters）

美國食品和藥物管理局（FDA）於5月1日緊急授權（Emergency Use Authorization，EUA）使用瑞德西韋治療新型冠狀病毒肺炎患者；日本厚生勞動省亦於5月7日批准瑞德西韋作為國內首款治療新冠肺炎藥物。英國5月26日宣布，將對部分新冠肺炎確診患者使用瑞德西韋。

瑞德西韋由吉利德科技公司研發，原用於針對伊波拉病毒病（Ebola Virus Disease），其後的臨床試驗，發現該藥物能有效改善新冠肺炎患者的臨床症狀，惟同時被指有噁心、肝臟及腎臟功能惡化等副作用，關於其治療效果評價不一。

國際醫學期刊《刺針》4月29日發表了在武漢進行的瑞德西韋全球首個隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心臨床試驗結果。結果顯示，與安慰劑相比，瑞德西韋治療危重症住院患者，並未加快新冠肺炎病情的恢復速度，也未降低病死率。

據悉，該研究由中國呼吸疾病臨床研究中心、臨床醫學研究所、中日友好醫院、中國醫學科學院北京協和醫學院等25家單位的研究人員實施。

不過，對於上述研究結論，吉利德公司4月29日則稱，來自美國國立衛生研究院（NIH）的臨床試驗已經達到主要終點，並且數據正面。數據顯示，至少一半患者接受治療5天后臨床症狀改善、出院，並且接受5天用藥和10天用藥療效相似。